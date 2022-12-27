Харківщина отримала на відновлення майже 1 млрд із держбюджету: що зробили
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив статистику руйнувань та відновлення об’єктів у Харківській області.
950 млн грн було виділено із резервного фонду держбюджету для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів. 461 об’єкт повністю завершено, розповів Синєгубов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
Отримані із держбюджету кошти направили на заміну вікон та дверей, ремонт дахів, фасадів, обстеження технічного стану будівель, придбання будівельних матеріалів та будівництво фортифікаційних споруд.
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На даний момент, за даними ХОВА, у Харківській області повністю зруйновано 1266 будівель. Істотно пошкоджено 3683 (йдеться про руйнування близько 50%). Частково пошкоджено (до 25%) – 9501.
За інформацією Синєгубова, суттєво пошкоджено 269 закладів медицини та близько 500 шкіл.
“Зараз ведуться переговори з Офісом президента, з першою леді… Є плани на відновлення, – сказав Синєгубов. – Понад 500 шкіл зруйновано по області. Думатимемо над їхнім відновленням. Освітній процес організований виключно онлайн. Офлайн організувати його не можемо, тому що ракетна небезпека нікуди не поділася”.
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Ви читали новину: «Харківщина отримала на відновлення майже 1 млрд із держбюджету: що зробили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 11:47;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив статистику руйнувань та відновлення об’єктів у Харківській області".