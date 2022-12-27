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У будівлі ХОВА проводять консерваційні роботи: її хочуть зберегти (фото)

Репортаж 14:00   27.12.2022
Олена Нагорна
Оксана Горун
У будівлі ХОВА проводять консерваційні роботи: її хочуть зберегти (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив журналістам про плани щодо подальшої долі “білого дому” на майдані Свободи.

Будівлю ХОВА, по якій ударили російські “Іскандери” у перші дні повномасштабного вторгнення, все ж таки вирішили відновлювати.

“У цей район, район адміністрації, було завдано 13 ракетних ударів. У самій адміністрації після удару 1 березня загинули 29 людей, на жаль, щодо прилеглої території, то інші дані. На жаль, ця кількість людей більша”, – сказав він.

Нині будівлю “консервують”, щоб зберегти те, що залишилося.

“Зараз продовжуються, ще не завершені консерваційні роботи. Вони проходять у кілька етапів. Головна мета – зберегти будівлю, те, що ми маємо наразі, історичну цінність. Далі буде розроблена нова концепція, новий проєкт цієї будівлі, щоб ефективно використати ту площу, яка є, і розпочати відбудову. Але це все після перемоги”, – зазначив Синєгубов, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

 


Нагадаємо, 1 березня 2022 року російські військові вдарили по будівлі ХОВА та прилеглому району ракетами «Іскандер» . Загалом у район історичної будівлі «Будинку рад» вдарило 7 ракет. Руїни будівлі розбирали близько місяця. Спочатку розглядали варіант знести будівлю, в мережі навіть з’явилося кілька проєктів можливої ​​нової споруди на її місці.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 14:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив журналістам про плани щодо подальшої долі “білого дому” на майдані Свободи.".