Терехов пояснив, чому їздить у закордонні відрядження

208 будинків пошкодили росіяни у Харкові у травні, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Загалом внаслідок ударів росіян по Харкову кількість пошкоджених житлових будинків наближається до 10 тисяч.

«Минулого місяця наші комунальні служби закрили понад 1,5 тис. вікон та відремонтували 50 дахів. Усе для того, щоб люди могли залишатися вдома, а дощі та негода не погіршили стан будівель і квартир після вибухів. Це дає змогу зберегти хоча б те, що вціліло», – зазначив міський голова.

Загалом під час війни у Харкові вже відновили третину житла з різним ступенем руйнацій. Але масштаби російського терору настільки великі, що жоден міський бюджет самостійно таке відновлення не потягне, визнає Терехов.

«І навіть підтримка держави ситуацію хоч і покращить, але не закриє всі потреби повністю. Адже, окрім Харкова, в Україні залишається чимало розбитих прифронтових громад, які теж критично потребують ресурсів. До речі, брак внутрішніх коштів – це і є та головна причина, чому я погоджуюся на міжнародні відрядження. Нам необхідно напряму говорити з партнерами, банками та інвесторами, щоб залучати конкретні гроші під конкретні проєкти відбудови. Кілька тижнів тому в Баку ми домовлялися саме про це», – повідомив мер Харкова.

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