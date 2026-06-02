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Терехов пояснил, почему ездит в заграничные командировки

Общество 21:37   02.06.2026
Оксана Якушко
Терехов пояснил, почему ездит в заграничные командировки

208 домов повредили россияне в Харькове в мае, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В результате ударов россиян по Харькову количество всех поврежденных жилых домов приближается к 10 тысячам.

«В прошлом месяце наши коммунальные службы закрыли более 1,5 тыс. окон и отремонтировали 50 крыш. Все для того, чтобы люди могли оставаться дома, а дожди и непогода не ухудшили состояние зданий и квартир после взрывов. Это позволяет сохранить хотя бы то, что уцелело», — отметил мэр.
Во время войны в Харькове уже восстановили треть жилья с разной степенью разрушений. Но масштабы российского террора настолько велики, что ни один горбюджет самостоятельно такое восстановление не потянет, признает Терехов.

«И даже поддержка государства ситуацию хоть и улучшает, но не закрывает все потребности полностью. Ведь, кроме Харькова, в Украине остается немало разбитых прифронтовых громад, тоже критически нуждающихся в ресурсах. Кстати, нехватка внутренних средств – это и есть та главная причина, почему я соглашаюсь на международные командировки. Нам необходимо напрямую разговаривать с партнерами, банками и инвесторами, чтобы привлекать конкретные деньги под конкретные проекты восстановления. Несколько недель назад в Баку мы договаривались именно об этом», – сообщил мэр Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 21:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "208 домов повредили россияне в Харькове в мае, сообщил мэр города Игорь Терехов.".