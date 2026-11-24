В АТ “Харківобленерго” розповіли, що російський реактивний БпЛА пошкодив лінії електропередач. Через це частина Золочева та прилеглих сіл залишилися без світла.

Відновлювальні роботи ускладнювали постійні обстріли росіян. Через удари задіяти необхідну техніку, автовежу, було неможливо.

«На місце робіт довелося добиратися бездоріжжям після сильного дощу на бригадному автомобілі. Для відновлення обірваних проводів електромонтери підіймалися на монтерських лазах. При цьому зберігалася постійна загроза повторних обстрілів», — розповів начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник.

Попри всі складнощі, фахівцям все ж таки вдалося відновити зруйноване, а понад 2300 споживачів у Золочівській громаді знову зі світлом.