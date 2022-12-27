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В здании ХОВА проводят консервационные работы: его хотят сохранить (фото)

Общество 14:00   27.12.2022
Елена Нагорная
Оксана Горун

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил журналистам о планах, касающихся дальнейшей судьбы «белого дома» на площади Свободы.

Здание ХОВА, по которому ударили российские «Искандеры» в первые дни полномасштабного вторжения, все же решили восстанавливать.

«В этот район, район администрации, было нанесено 13 ракетных ударов. В самой администрации после удара 1 марта погибли 29 человек, к сожалению, по прилегающей территории, то другие данные. К сожалению, это количество людей больше», — сказал он.

Сейчас здание «консервируют», чтобы сохранить то, что осталось.

«Сейчас продолжаются, еще не завершены консервационные работы. Они проходят в несколько этапов. Главная цель — сохранить здание, то, что мы имеем сейчас, историческую ценность. Далее будет разработана новая концепция, новый проект этого здания, чтобы эффективно использовать ту площадь, которая есть, и начать восстановление. Но это все после победы», — отметил Синегубов, сообщает корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, 1 марта 2022 года российские военные ударили по зданию ХОВА и прилегающему району ракетами «Искандер». Всего в район исторического здания «Дома советов» ударило 7 ракет. Руины здания разбирали около месяца. Изначально рассматривали вариант снести здание, в сети даже появились несколько проектов возможного нового сооружения на его месте.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 14:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил журналистам о планах, касающихся дальнейшей судьбы «белого дома» на площади Свободы".