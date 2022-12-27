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Харьковщина получила на восстановление почти 1 млрд из госбюджета: что сделали

Общество 11:47   27.12.2022
Оксана Горун
Харьковщина получила на восстановление почти 1 млрд из госбюджета: что сделали Фото: Павел Велицкий

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил статистику разрушений и восстановления объектов в Харьковской области.

950 млн грн было выделено из резервного фонда госбюджета для ликвидации последствий боевых действий и восстановления инфраструктуры населенных пунктов. 461 объект полностью завершен, рассказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Полученные из госбюджета средства направили на замену окон и дверей, ремонт крыш, фасадов, обследование технического состояния зданий, приобретение строительных материалов и строительство фортификационных сооружений.

 Читайте также: В здании ХОВА проводят консервационные работы: его хотят сохранить — Синегубов

На данный момент, по данным ХОВА, в Харьковской области полностью разрушены 1266 зданий. Существенно повреждены 3683 (речь идет о разрушениях порядка 50%). Частично повреждены (до 25%) — 9501.

Синегубов рассказывает о разрушениях
Фото: Павел Велицкий

По информации Синегубова, существенно повреждены 269 заведений медицины и порядка 500 школ.

«Сейчас ведутся переговоры с Офисом президента, с первой леди… Есть планы на восстановление, — сказал Синегубов. — Более 500 школ разрушены по области. Будем думать над их восстановлением. Образовательный процесс организован исключительно онлайн. Офлайн организовать его не можем, потому что ракетная опасность никуда не делась».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 11:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил статистику разрушений и восстановления объектов в Харьковской области".