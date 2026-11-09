Двоє загиблих: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня (фото)

Протягом минулого тижня під ударами було 49 населених пунктів Харківської області, зокрема місто Харків, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 149 осіб, серед них – 6 дітей. Двоє людей загинули.

За даними Синєгубова, ворог випустив у регіоні: 13 ракет; 13 КАБ; 4 РСЗВ; 9 БпЛА типу “Герань-2”; 5 БпЛА типу «молния»; 60 fpv-дронів; 436 БпЛА (тип встановлюється).

Начальник ХОВА розповів, що суттєво постраждала громадянська інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальні та медичні заклади, аптека, магазини, відділення пошти, адміністративну будівлю, ангар, склади, господарські споруди, електромережі, автомобілі.

Значні пошкодження – у Чугуївському районі.

У Харкові ворог пошкодив 14 багатоквартирних та 2 приватні будинки, медустанову, навчальний заклад, наукову установу, адмінбудівлю, 4 СТО, складське приміщення, 3 магазини, кіоск, господарську споруду, електромережі, трамвай, тролейбуси, сміттєвоз, 85 автомобілів.

Нагадаємо, 9 листопада у Київському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА поранення отримала дитина. Також постраждали ще чотири особи. Мер Харкова Ігор Терехов писав про удар по багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що пошкоджено авто та скління магазину. Прокуратура – ​​про пошкодження господарського магазину.