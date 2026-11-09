Live
  • Пн 09.11.2026
  • Харків  +4°С
  • USD 45.32
  • EUR 50.65

Двоє загиблих: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня (фото)

Події 19:07   09.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Двоє загиблих: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня (фото)

Протягом минулого тижня під ударами було 49 населених пунктів Харківської області, зокрема місто Харків, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 149 осіб, серед них – 6 дітей. Двоє людей загинули.

За даними Синєгубова, ворог випустив у регіоні: 13 ракет; 13 КАБ; 4 РСЗВ; 9 БпЛА типу “Герань-2”; 5 БпЛА типу «молния»; 60 fpv-дронів; 436 БпЛА (тип встановлюється).

Начальник ХОВА розповів, що суттєво постраждала громадянська інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальні та медичні заклади, аптека, магазини, відділення пошти, адміністративну будівлю, ангар, склади, господарські споруди, електромережі, автомобілі.

Значні пошкодження – у Чугуївському районі.

У Харкові ворог пошкодив 14 багатоквартирних та 2 приватні будинки, медустанову, навчальний заклад, наукову установу, адмінбудівлю, 4 СТО, складське приміщення, 3 магазини, кіоск, господарську споруду, електромережі, трамвай, тролейбуси, сміттєвоз, 85 автомобілів.

обстріл Харківщини за тиждень

Читайте також: Чому «скаче» напруга в електромережі – пояснює обленерго

Нагадаємо, 9 листопада у Київському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА поранення отримала дитина. Також постраждали ще чотири особи. Мер Харкова Ігор Терехов писав про удар по багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що пошкоджено авто та скління магазину. Прокуратура – ​​про пошкодження господарського магазину.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Центр Харкова затягнуло димом (фото/відео)
Центр Харкова затягнуло димом (фото/відео)
09.11.2026, 14:43
Чому “скаче” напруга в електромережі – пояснює обленерго
Чому “скаче” напруга в електромережі – пояснює обленерго
09.11.2026, 18:39
Дитину поранив дрон у Харкові, хлопчик у реанімації (доповнено)
Дитину поранив дрон у Харкові, хлопчик у реанімації (доповнено)
09.11.2026, 18:08
Трамваї №6 та 8 у вівторок змінять маршрут: тимчасова схема
Трамваї №6 та 8 у вівторок змінять маршрут: тимчасова схема
09.11.2026, 17:16
“Болюча тема” – Терехов про ситуацію з опаленням та світлом у Харкові
“Болюча тема” – Терехов про ситуацію з опаленням та світлом у Харкові
09.11.2026, 15:11
Новини Харкова — головне 9 листопада: фронт, постраждала дитина у місті
Новини Харкова — головне 9 листопада: фронт, постраждала дитина у місті
09.11.2026, 16:52

Новини за темою:

09.11.2026
Били по Харкову, Ізюму та Балаклії: за добу постраждали 14 людей – Синєгубов
08.11.2026
Синєгубов: У Харкові пошкоджені 4 СТО та тролейбуси, у Златополі електромережі
07.11.2026
«Золото» Юнацької Олімпіади: харківський дзюдоїст отримає премію (відео)
07.11.2026
Харків атакували FPV-дрони: постраждала водійка, фото “прильотів”
06.11.2026
Семеро людей постраждали від російських обстрілів за добу на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє загиблих: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 19:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулого тижня під ударами було 49 населених пунктів Харківської області, зокрема місто Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".