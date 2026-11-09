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Двое погибших: чем РФ обстреливала Харьковщину на прошлой неделе (фото)

Происшествия 19:07   09.11.2026
Татьяна Литвина
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Двое погибших: чем РФ обстреливала Харьковщину на прошлой неделе (фото)

В течение прошлой недели под ударами были 49 населенных пунктов Харьковской области, в том числе город Харьков, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 149 человек, среди них — 6 детей. Два человека погибли.

По данным Синегубова, враг выпустил по региону: 13 ракет; 13 КАБ; 4 РСЗО; 9 БпЛА типа «Герань-2»; 5 БпЛА типа «Молния»; 60 fpv-дронов; 436 БпЛА (тип устанавливается).

Начальник ХОВА рассказал, что существенно пострадала гражданская инфраструктура Изюмского района, где повреждены многоквартирные и частные дома, учебные и медицинские заведения, аптека, магазины, отделение почты, административное здание, ангар, склады, хозяйственные сооружения, электросети, автомобили.

Значительные повреждения — в Чугуевском районе

В Харькове враг повредил 14 многоквартирных и 2 частных дома, медучреждение, учебное заведение, научное учреждение, админздание, 4 СТО, складское помещение, 3 магазина, киоск, хозяйственное сооружение, электросети, трамвай, троллейбусы, мусоровоз, 85 автомобилей.

обстрел Харьковщины за неделю

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Напомним, 9 ноября в Киевском районе Харькова в результате удара вражеского БпЛА ранения получил ребенок. Также пострадали еще четыре человека. Мэр Харькова Игорь Терехов писал об ударе по многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что повреждены авто и остекление магазина. Прокуратура — о повреждении хозяйственного магазина.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 19:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошлой недели под ударами были 49 населенных пунктов Харьковской области, в том числе город Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".