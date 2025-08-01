Скільки переселенців живе в Харкові – інформація мерії

У Харкові станом на 1 серпня зареєстровано понад 205,2 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

Серед них – 12,6 тисячі осіб з інвалідністю, майже 27 тисяч дітей та близько 56 тисяч пенсіонерів. Також до міста переїхали 109 багатодітних сімей, 102 родини опікунів, десять прийомних сімей та один дитячий будинок сімейного типу, повідомили в міськраді.

У закладах загальної середньої освіти Харкова навчаються 16 тисяч дітей з-поміж ВПО. З них понад 8 тисяч перебувають у місті, решта – проживає в інших населених пунктах, але продовжує навчання дистанційно.

Для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 52 гуртожитки, де розміщено близько 6,7 тисячі осіб. У місті також працюють гуманітарні хаби, які надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. Крім того, у всіх районах організована робота громадських кухонь, де можна безплатно отримати обід.