Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии

В Харькове по состоянию на 1 августа зарегистрировано более 205,2 тысячи внутренне перемещенных лиц.

Среди них — 12,6 тысячи человек с инвалидностью, почти 27 тысяч детей и около 56 тысяч пенсионеров. Также в город переехали 109 многодетных семей, 102 семьи опекунов, десять приемных семей и один детский дом семейного типа, сообщили в горсовете.

В учреждениях общего среднего образования Харькова обучаются 16 тысяч детей из числа ВПЛ. Из них более 8 тысяч находятся в городе, остальные — проживают в других населенных пунктах, но продолжают обучение дистанционно.

Для временного проживания переселенцев в Харькове функционируют 52 общежития, где размещено около 6,7 тысячи человек. В городе также работают гуманитарные хабы, которые оказывают гуманитарную, юридическую и психологическую помощь. Кроме того, во всех районах организована работа общественных кухонь, где можно бесплатно получить обед.