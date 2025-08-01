Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии
В Харькове по состоянию на 1 августа зарегистрировано более 205,2 тысячи внутренне перемещенных лиц.
Среди них — 12,6 тысячи человек с инвалидностью, почти 27 тысяч детей и около 56 тысяч пенсионеров. Также в город переехали 109 многодетных семей, 102 семьи опекунов, десять приемных семей и один детский дом семейного типа, сообщили в горсовете.
В учреждениях общего среднего образования Харькова обучаются 16 тысяч детей из числа ВПЛ. Из них более 8 тысяч находятся в городе, остальные — проживают в других населенных пунктах, но продолжают обучение дистанционно.
Для временного проживания переселенцев в Харькове функционируют 52 общежития, где размещено около 6,7 тысячи человек. В городе также работают гуманитарные хабы, которые оказывают гуманитарную, юридическую и психологическую помощь. Кроме того, во всех районах организована работа общественных кухонь, где можно бесплатно получить обед.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: впл, население, новости Харькова, переселенцы;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 21:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове по состоянию на 1 августа зарегистрировано более 205,2 тысячи внутренне перемещенных лиц.".