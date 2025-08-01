Live
  • Пт 01.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.71
  • EUR 47.75

Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии

Общество 21:51   01.08.2025
Елена Нагорная
Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии Фото: ХОВА

В Харькове по состоянию на 1 августа зарегистрировано более 205,2 тысячи внутренне перемещенных лиц.

Среди них — 12,6 тысячи человек с инвалидностью, почти 27 тысяч детей и около 56 тысяч пенсионеров. Также в город переехали 109 многодетных семей, 102 семьи опекунов, десять приемных семей и один детский дом семейного типа, сообщили в горсовете.

В учреждениях общего среднего образования Харькова обучаются 16 тысяч детей из числа ВПЛ. Из них более 8 тысяч находятся в городе, остальные — проживают в других населенных пунктах, но продолжают обучение дистанционно.

Для временного проживания переселенцев в Харькове функционируют 52 общежития, где размещено около 6,7 тысячи человек. В городе также работают гуманитарные хабы, которые оказывают гуманитарную, юридическую и психологическую помощь. Кроме того, во всех районах организована работа общественных кухонь, где можно бесплатно получить обед.

Читайте также: Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹

Автор: Елена Нагорная
Популярно
БпЛА упал возле дома в Харькове: десять пострадавших, среди них младенец
БпЛА упал возле дома в Харькове: десять пострадавших, среди них младенец
01.08.2025, 22:00
Новости Харькова — главное за 1 августа: нашли катакомбы в центре, «прилет»
Новости Харькова — главное за 1 августа: нашли катакомбы в центре, «прилет»
01.08.2025, 22:07
Женщина спасла лебедя, прыгнув в водоем в Центральном парке Харькова
Женщина спасла лебедя, прыгнув в водоем в Центральном парке Харькова
01.08.2025, 15:37
«Шахеды» с реактивным двигателем. Угрожают ли они Харькову?
«Шахеды» с реактивным двигателем. Угрожают ли они Харькову?
31.07.2025, 19:24
Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии
Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии
01.08.2025, 21:51
Уменьшились зарплаты, которые предлагают соискателям в Харькове и области
Уменьшились зарплаты, которые предлагают соискателям в Харькове и области
31.07.2025, 14:37

Новости по теме:

18:51
Вместо умершей матери женщина получала выплаты на Харьковщине
13:15
Сколько в будущем в Харькове будет проживать людей – ожидания Терехова
17:37
ЦПАУ для переселенцев откроют в Харькове
16:12
Больше года получала помощь как ВПЛ: женщине на Харьковщине вручили подозрение
10:02
Перспективной профессии учат в Харькове за 2,5 месяца: зарплата — до 30 тысяч

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 21:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове по состоянию на 1 августа зарегистрировано более 205,2 тысячи внутренне перемещенных лиц.".