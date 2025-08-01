Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹

Городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поделился информацией о состоянии бизнеса в Харькове и том, какие преференции есть в прифронтовом городе.

Мэр отметил, что российская армия периодически обстрелами целенаправленно разрушает бизнес и производство в Харькове. Тем не менее многие предприниматели остаются в городе.

«Я сегодня очень благодарен всем нашим предприятиям, бизнесменам, которые не покидают Харьков, работают и создают рабочие места, начинают новые бизнесы. Это очень важно для Харькова. Это такой, знаете, харьковский патриотизм, за что я очень благодарен нашему бизнесу. Хочу сказать, что мы поддерживаем бизнес. Мы упразднили все местные налоги и сборы для того, чтобы у нашего бизнеса были оборотные средства. Кроме этого, хочу сказать, что у нас бесплатный проезд, и люди не тратят средства на то, чтобы добраться до своих рабочих мест. Мы провели определенные расчеты, что каждая семья где-то экономит до трех тысяч гривен в месяц. Это очень важно, и я очень хочу и прошу, чтобы наш бизнес оставался в Харькове», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Городской голова Харькова также отметил, что сейчас мэрия является основным инвестором и работодателем в городе.

«У нас развита система коммунальных предприятий. И мы выделяем средства для того, чтобы наши коммунальные предприятия работали и создавали рабочие места. К примеру, город Харьков – это единственный город, который имеет весь транспорт муниципальный, то есть наш коммунальный транспорт. Потому он и бесплатный. Конечно, мы не стоим на месте. Мы очень много сегодня делаем — и по подготовке города к отопительному сезону, и по строительству, и по восстановлению, и по строительству подземных школ. И повсюду нам нужны рабочие руки, человеческий ресурс. Мы предлагаем рабочие места для людей, харьковчан, вынужденных переселенцев, которые сегодня живут в городе Харькове. У нас есть свободные рабочие места. Приходите, зарабатывайте средства, работайте для Харькова, для всей Украины», — пригласил мэр Харькова.