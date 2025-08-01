Live
  • Пт 01.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.71
  • EUR 47.75

Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹

Общество 12:55   01.08.2025
Оксана Горун
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹 Скриншот

Городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поделился информацией о состоянии бизнеса в Харькове и том, какие преференции есть в прифронтовом городе.

Мэр отметил, что российская армия периодически обстрелами целенаправленно разрушает бизнес и производство в Харькове. Тем не менее многие предприниматели остаются в городе.

«Я сегодня очень благодарен всем нашим предприятиям, бизнесменам, которые не покидают Харьков, работают и создают рабочие места, начинают новые бизнесы. Это очень важно для Харькова. Это такой, знаете, харьковский патриотизм, за что я очень благодарен нашему бизнесу. Хочу сказать, что мы поддерживаем бизнес. Мы упразднили все местные налоги и сборы для того, чтобы у нашего бизнеса были оборотные средства. Кроме этого, хочу сказать, что у нас бесплатный проезд, и люди не тратят средства на то, чтобы добраться до своих рабочих мест. Мы провели определенные расчеты, что каждая семья где-то экономит до трех тысяч гривен в месяц. Это очень важно, и я очень хочу и прошу, чтобы наш бизнес оставался в Харькове», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Городской голова Харькова также отметил, что сейчас мэрия является основным инвестором и работодателем в городе.

Читайте также: Уменьшились зарплаты, которые предлагают соискателям в Харькове и области

«У нас развита система коммунальных предприятий. И мы выделяем средства для того, чтобы наши коммунальные предприятия работали и создавали рабочие места. К примеру, город Харьков – это единственный город, который имеет весь транспорт муниципальный, то есть наш коммунальный транспорт. Потому он и бесплатный. Конечно, мы не стоим на месте. Мы очень много сегодня делаем — и по подготовке города к отопительному сезону, и по строительству, и по восстановлению, и по строительству подземных школ. И повсюду нам нужны рабочие руки, человеческий ресурс. Мы предлагаем рабочие места для людей, харьковчан, вынужденных переселенцев, которые сегодня живут в городе Харькове. У нас есть свободные рабочие места. Приходите, зарабатывайте средства, работайте для Харькова, для всей Украины», — пригласил мэр Харькова.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 1 августа: обнаружили катакомбы в центре
Новости Харькова — главное за 1 августа: обнаружили катакомбы в центре
01.08.2025, 12:07
Старинные катакомбы обнаружили в Харькове: где и что с ними будет (фото)
Старинные катакомбы обнаружили в Харькове: где и что с ними будет (фото)
01.08.2025, 12:01
Пауки-птицееды и змеи: в Харькове квартиру превратили в террариум (фото)
Пауки-птицееды и змеи: в Харькове квартиру превратили в террариум (фото)
31.07.2025, 15:48
В чем, нервничая, признался мужчина полицейским в Харькове
В чем, нервничая, признался мужчина полицейским в Харькове
01.08.2025, 10:15
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
01.08.2025, 12:55
Что за катакомбы нашли в центре Харькова: версии Терехова (видео)
Что за катакомбы нашли в центре Харькова: версии Терехова (видео)
01.08.2025, 13:23

Новости по теме:

19:34
Рюмки создают из гильз, сумки — из баннеров: чудеса переработки в Харькове 📹
20:05
Проект проекта стратегии — Чумак об обещанной в Раде помощи бизнесу Харькова
17:55
Засилье кофеен: каждый второй грант в Харькове бизнес берет на общепит (видео)
08:06
Почему бизнес Харькова не спасут кредиты «5-7-9» и гранты – мнение нардепа
13:23
Не только освободили от местных налогов: инициативы мэрии Харькова для бизнеса

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 12:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поделился информацией о состоянии бизнеса в Харькове и том, какие преференции есть в прифронтовом городе".