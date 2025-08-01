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Терехов пропонує роботу в Харкові: розповів, скільки економлять на проїзді📹

Економіка 12:55   01.08.2025
Оксана Горун
Терехов пропонує роботу в Харкові: розповів, скільки економлять на проїзді📹 Скриншот

Міський голова Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону поділився інформацією про стан бізнесу в Харкові та те, які преференції є у прифронтовому місті.

Мер зазначив, що російська армія періодично обстрілами цілеспрямовано руйнує бізнес та виробництво в Харкові. Проте багато підприємців залишаються у місті.

“Я сьогодні дуже вдячний усім нашим підприємствам, бізнесменам, які не залишають Харків, працюють і створюють робочі місця, починають нові бізнеси. Це дуже важливо для Харкова. Це такий, знаєте, харківський патріотизм, за що я дуже вдячний нашому бізнесу. Хочу сказати, що ми підтримуємо бізнес. Ми скасували всі місцеві податки та збори для того, щоб у нашого бізнесу були обігові кошти. Крім цього, в нас безплатний проїзд, і люди не витрачають кошти на те, щоб добратися до своїх робочих місць. Ми провели певні розрахунки, що кожна родина десь економить до трьох тисяч гривень на місяць. Це дуже важливо, і я дуже хочу і прошу, щоб наш бізнес залишався у Харкові”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Міський голова Харкова також зазначив, що зараз мерія є основним інвестором та роботодавцем у місті.

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“У нас є розвинутою система комунальних підприємств. І ми виділяємо кошти для того, щоб наші комунальні підприємства працювали та створювали робочі місця. Наприклад, місто Харків – це єдине місто, яке має весь транспорт муніципальний, тобто наш комунальний транспорт. Тому він і безплатний. Ми дуже багато сьогодні робимо й щодо підготовки міста до опалювального сезону, і щодо будівництва, і щодо відбудови, і щодо будівництва підземних шкіл. І всюди нам потрібні робочі руки, людський ресурс. І ми пропонуємо робочі місця для людей, для харків’ян, для вимушених переселенців, які сьогодні живуть у місті Харкові. У нас є вільні робочі міста, приходьте, заробляйте кошти, працюйте для Харкова, для всієї України”, – закликав мер Харкова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 12:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону поділився інформацією про стан бізнесу в Харкові та те, які преференції є у прифронтовому місті".