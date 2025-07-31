Зменшилися зарплати, які пропонують претендентам у Харкові й області
ХОВА та обласний центр зайнятості опублікували топ-10 найкращих пропозицій роботи в регіоні. Зарплати по 80-100 тисяч гривень у списку нема.
“Станом на 31 липня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3385 вакансій”, – зазначили у ХОВА. З повним переліком можна ознайомитися тут.
Найкраща десятка пропозицій, за оцінкою чиновників, виглядає так:
1. Начальник зміни – 40 300 грн.
2. Шеф-кухар – 40 000 грн.
3. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 600 грн.
4. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 30 000 грн.
5. Тракторист – 29 500 грн.
6. Фахівець з методів розширення ринку збуту – 25 000 грн.
7. Оператор з ветеринарного оброблення тварин – 24 900 грн.
8. Поліцейський поліції особливого призначення – 22 000 грн.
9. Машиніст автовишки та автогідропідіймача – 20 790 грн.
10. Бармен – 20 000 грн.
Читайте також: Вакансії в Харкові та області: пропонують зарплатню до 120 тис. грн
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, зарплата, новини Харкова, робота;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зменшилися зарплати, які пропонують претендентам у Харкові й області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 14:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та обласний центр зайнятості опублікували топ-10 найкращих пропозицій роботи в регіоні. Зарплати по 80-100 тисяч гривень у списку нема".