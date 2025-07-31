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Зменшилися зарплати, які пропонують претендентам у Харкові й області

Суспільство 14:37   31.07.2025
Оксана Горун
Зменшилися зарплати, які пропонують претендентам у Харкові й області

ХОВА та обласний центр зайнятості опублікували топ-10 найкращих пропозицій роботи в регіоні. Зарплати по 80-100 тисяч гривень у списку нема.

“Станом на 31 липня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3385 вакансій”, – зазначили у ХОВА. З повним переліком можна ознайомитися тут.

Найкраща десятка пропозицій, за оцінкою чиновників, виглядає так:

1. Начальник зміни – 40 300 грн.
2. Шеф-кухар – 40 000 грн.
3. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 600 грн.
4. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 30 000 грн.
5. Тракторист – 29 500 грн.
6. Фахівець з методів розширення ринку збуту – 25 000 грн.
7. Оператор з ветеринарного оброблення тварин – 24 900 грн.
8. Поліцейський поліції особливого призначення – 22 000 грн.
9. Машиніст автовишки та автогідропідіймача – 20 790 грн.
10. Бармен – 20 000 грн.

Читайте також: Вакансії в Харкові та області: пропонують зарплатню до 120 тис. грн

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та обласний центр зайнятості опублікували топ-10 найкращих пропозицій роботи в регіоні. Зарплати по 80-100 тисяч гривень у списку нема".