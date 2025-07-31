Зменшилися зарплати, які пропонують претендентам у Харкові й області

ХОВА та обласний центр зайнятості опублікували топ-10 найкращих пропозицій роботи в регіоні. Зарплати по 80-100 тисяч гривень у списку нема.

“Станом на 31 липня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3385 вакансій”, – зазначили у ХОВА. З повним переліком можна ознайомитися тут.

Найкраща десятка пропозицій, за оцінкою чиновників, виглядає так:

1. Начальник зміни – 40 300 грн.

2. Шеф-кухар – 40 000 грн.

3. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 600 грн.

4. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 30 000 грн.

5. Тракторист – 29 500 грн.

6. Фахівець з методів розширення ринку збуту – 25 000 грн.

7. Оператор з ветеринарного оброблення тварин – 24 900 грн.

8. Поліцейський поліції особливого призначення – 22 000 грн.

9. Машиніст автовишки та автогідропідіймача – 20 790 грн.

10. Бармен – 20 000 грн.