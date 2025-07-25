Вакансії в Харкові та області: пропонують зарплатню до 120 тис. грн

ХОВА та центр зайнятості опублікували десятку найкращих пропозицій роботи, які зробили цього тижня мешканцям Харкова та області.

“Станом на 24 липня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3340 вакансій”, – зазначила пресслужба ХОВА.

Найцікавіші пропозиції для претендентів виглядають так:

1. Радіотелефоніст – 120 000 грн.

2. Завідувач перукарні – 40 000 грн.

3. Інженер з проєктно-кошторисної роботи – 35 000 грн.

4. Кухар – 30 000 грн.

5. Електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 25 590 грн.

6. Машиніст теплотяга – 24 700 грн.

7. Програміст – 23 600 грн.

8. Складальник виробів зі склопластиків – 21 150 грн.

9. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою – 20 000 грн.

10. Фарбувальник – 18 000 грн.

Повний список відкритих в регіоні вакансій – тут.