Є робота в Харківському зоопарку: вакантна одна з керівних посад
Харківський зоопарк шукає заступника завідувача відділу зоологічної частини.
Як зазначають у зоопарку, до обов’язків цього співробітника входитиме:
– керування щоденним регламентом робіт з догляду за тваринами та вольєрами зоологічного відділу;
– організація роботи з підготовки до годування тварин відділу (отримання кормів / додержання вимог щодо годівлі тварин).
Серед умов праці – можливість бронювання, ставка плюс премії, додаткова відпустка, спецодяг та необхідний інвентар. Графік роботи: повний робочий день (п’ять робочих днів та два вихідні).
Кандидат повинен мати вищу освіту (магістр) біологічного, зооінженерного або ветеринарного профілю та не менше п’яти років досвіду роботи з тваринами. Вимогами також є відмінне знання біології тварин та любов до них, гарна пам’ять, аналітичне мислення, стресостійкість та підвищений рівень емпатії.
Резюме із темою «Вакансія» приймають за адресою: info@zoo.kharkiv.ua. Деталі можна уточнити за номером: +380 99 438 28 40. Дзвінки приймаються лише на телефон (Viber, Telegram тощо не працюють) з 10:00 до 16:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 14:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський зоопарк шукає заступника завідувача відділу зоологічної частини.".