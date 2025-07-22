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Є робота в Харківському зоопарку: вакантна одна з керівних посад

Економіка 14:36   22.07.2025
Олена Нагорна
Є робота в Харківському зоопарку: вакантна одна з керівних посад

Харківський зоопарк шукає заступника завідувача відділу зоологічної частини.

Як зазначають у зоопарку, до обов’язків цього співробітника входитиме:

– керування щоденним регламентом робіт з догляду за тваринами та вольєрами зоологічного відділу;
– організація роботи з підготовки до годування тварин відділу (отримання кормів / додержання вимог щодо годівлі тварин).

Серед умов праці – можливість бронювання, ставка плюс премії, додаткова відпустка, спецодяг та необхідний інвентар. Графік роботи: повний робочий день (п’ять робочих днів та два вихідні).

Кандидат повинен мати вищу освіту (магістр) біологічного, зооінженерного або ветеринарного профілю та не менше п’яти років досвіду роботи з тваринами. Вимогами також є відмінне знання біології тварин та любов до них, гарна пам’ять, аналітичне мислення, стресостійкість та підвищений рівень емпатії.

Резюме із темою «Вакансія» приймають за адресою: info@zoo.kharkiv.ua. Деталі можна уточнити за номером: +380 99 438 28 40. Дзвінки приймаються лише на телефон (Viber, Telegram тощо не працюють) з 10:00 до 16:00.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 14:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський зоопарк шукає заступника завідувача відділу зоологічної частини.".