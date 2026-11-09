В обленерго опублікували графіки відключень світла на понеділок

За вказівкою НЕК “Укренерго”, сьогодні, 9 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Графіки погодинних відключень діятимуть через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів, пишуть у АТ “Харківобленерго”. Години відсутності електропостачання на Харківщині по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) наступний:

1.1 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00

1.2 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00

2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 01:00-06:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00-06:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 04:30-06:00; 11:30-18:30

4.2 04:30-08:00; 11:30-18:30

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00

Список адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).