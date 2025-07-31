Уменьшились зарплаты, которые предлагают соискателям в Харькове и области
ХОВА и областной центр занятости опубликовали топ-10 лучших предложений работы в регионе. Зарплаты по 80-100 тысяч гривен в списке нет.
«По состоянию на 31 июля 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3385 вакансий», — отметили в ХОВА. С полным перечнем можно ознакомиться тут.
Лучшая десятка предложений, по оценке чиновников, выглядит так:
1. Начальник смены – 40 300 грн.
2. Шеф-повар – 40 000 грн.
3. Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов – 35 600 грн.
4. Учитель заведения общего среднего образования – 30 000 грн.
5. Тракторист – 29 500 грн.
6. Специалист по методам расширения рынка сбыта – 25 000 грн.
7. Оператор по ветеринарной обработке животных – 24 900 грн.
8. Полицейский полиции особого назначения – 22 000 грн.
9. Машинист автовышки и автогидроподъемника – 20 790 грн.
10. Бармен – 20 000 грн.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 14:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и областной центр занятости опубликовали топ-10 лучших предложений работы в регионе. Зарплаты по 80-100 тысяч гривен в списке нет".