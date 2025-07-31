Live
  • Чт 31.07.2025
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.15

Уменьшились зарплаты, которые предлагают соискателям в Харькове и области

Общество 14:37   31.07.2025
Оксана Горун
Уменьшились зарплаты, которые предлагают соискателям в Харькове и области

ХОВА и областной центр занятости опубликовали топ-10 лучших предложений работы в регионе. Зарплаты по 80-100 тысяч гривен в списке нет.

«По состоянию на 31 июля 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3385 вакансий», — отметили в ХОВА. С полным перечнем можно ознакомиться тут.

Лучшая десятка предложений, по оценке чиновников, выглядит так:

1. Начальник смены – 40 300 грн.
2. Шеф-повар – 40 000 грн.
3. Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов – 35 600 грн.
4. Учитель заведения общего среднего образования – 30 000 грн.
5. Тракторист – 29 500 грн.
6. Специалист по методам расширения рынка сбыта – 25 000 грн.
7. Оператор по ветеринарной обработке животных – 24 900 грн.
8. Полицейский полиции особого назначения – 22 000 грн.
9. Машинист автовышки и автогидроподъемника – 20 790 грн.
10. Бармен – 20 000 грн.

Читайте также: Вакансии в Харькове и области: предлагают зарплату до 120 тыс. грн

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночью – дождь и гроза. Прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области
Ночью – дождь и гроза. Прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области
30.07.2025, 20:28
Шквал и гроза идут. Опасная погода будет этой ночью в Харькове и области
Шквал и гроза идут. Опасная погода будет этой ночью в Харькове и области
30.07.2025, 21:52
Новости Харькова — главное за 31 июля: FPV ранил гражданского под Харьковом
Новости Харькова — главное за 31 июля: FPV ранил гражданского под Харьковом
31.07.2025, 14:22
Неподалеку от Харькова FPV-дрон ранил гражданского: эвакуировала полиция
Неподалеку от Харькова FPV-дрон ранил гражданского: эвакуировала полиция
31.07.2025, 14:12
Три водохранилища в Харьковской области почти уничтожены: среди них Травянское
Три водохранилища в Харьковской области почти уничтожены: среди них Травянское
31.07.2025, 15:08
Пауки-птицееды и змеи: в Харькове квартиру превратили в террариум (фото)
Пауки-птицееды и змеи: в Харькове квартиру превратили в террариум (фото)
31.07.2025, 15:48

Новости по теме:

16:16
Вакансии в Харькове и области: предлагают зарплату до 120 тыс. грн
16:16
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч
13:46
Работа в Харькове: где предлагают полный соцпакет и бронирование
15:23
Работа в Харькове и области: зарплаты до 65 тыс. грн, топ-10 вакансий недели
16:47
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Уменьшились зарплаты, которые предлагают соискателям в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 14:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и областной центр занятости опубликовали топ-10 лучших предложений работы в регионе. Зарплаты по 80-100 тысяч гривен в списке нет".