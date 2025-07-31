Уменьшились зарплаты, которые предлагают соискателям в Харькове и области

ХОВА и областной центр занятости опубликовали топ-10 лучших предложений работы в регионе. Зарплаты по 80-100 тысяч гривен в списке нет.

«По состоянию на 31 июля 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3385 вакансий», — отметили в ХОВА. С полным перечнем можно ознакомиться тут.

Лучшая десятка предложений, по оценке чиновников, выглядит так:

1. Начальник смены – 40 300 грн.

2. Шеф-повар – 40 000 грн.

3. Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов – 35 600 грн.

4. Учитель заведения общего среднего образования – 30 000 грн.

5. Тракторист – 29 500 грн.

6. Специалист по методам расширения рынка сбыта – 25 000 грн.

7. Оператор по ветеринарной обработке животных – 24 900 грн.

8. Полицейский полиции особого назначения – 22 000 грн.

9. Машинист автовышки и автогидроподъемника – 20 790 грн.

10. Бармен – 20 000 грн.