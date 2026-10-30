Стало известно, какой ТЦ атаковала РФ в Харькове: он временно не работает

Сегодня, 30 октября, в результате попадания реактивного БпЛА была повреждена кровля ТРЦ «Дафи» в городе Харьков, сообщили на официальной странице торгового центра в Facebook.

«Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие экстренные и профильные службы. Администрация ТРЦ координирует все дальнейшие действия. Работа ТРЦ временно приостановлена. Дополнительная информация об обстоятельствах происшествия будет сообщена впоследствии», — говорится в сообщении.

Там также информируют, что по завершении работы профильных служб и получении необходимых разрешений ТРЦ начнет поэтапное возобновление своей работы.

Напомним, торговый центр в Киевском районе Харькова обстреляли оккупанты 30 октября. Произошел пожар, пострадали четыре человека. Попадания зафиксировали в крышу ТЦ.