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Стало известно, какой ТЦ атаковала РФ в Харькове: он временно не работает

Общество 14:47   30.10.2026
Виктория Яковенко
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Стало известно, какой ТЦ атаковала РФ в Харькове: он временно не работает Фото: «Дафи»

Сегодня, 30 октября, в результате попадания реактивного БпЛА была повреждена кровля ТРЦ «Дафи» в городе Харьков, сообщили на официальной странице торгового центра в Facebook.

«Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие экстренные и профильные службы. Администрация ТРЦ координирует все дальнейшие действия. Работа ТРЦ временно приостановлена. Дополнительная информация об обстоятельствах происшествия будет сообщена впоследствии», — говорится в сообщении.

Там также информируют, что по завершении работы профильных служб и получении необходимых разрешений ТРЦ начнет поэтапное возобновление своей работы.

Напомним, торговый центр в Киевском районе Харькова обстреляли оккупанты 30 октября. Произошел пожар, пострадали четыре человека. Попадания зафиксировали в крышу ТЦ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 30 октября, в результате попадания реактивного БпЛА была повреждена кровля ТРЦ «Дафи» в городе Харьков, сообщили на официальной странице торгового центра в Facebook.".