Допомога харків’янам від ООН: що обіцяють, розповіли в мерії

Міський голова Харкова Ігор Терехов зустрівся з Координатором системи ООН та Гуманітарним координатором в Україні Матіасом Шмале.

Подробиці повідомила пресслужба Харківської міськради. Там зазначили, що делегація ООН відвідала Харків, “щоб оцінити потреби міста та визначити напрями співпраці”. Терехов поінформував гостей про ситуацію в місті: руйнування та кількість переселенців. Зокрема, наголосив на кількості вікон, які вибили росіяни обстрілами.

“Жодне інше велике місто в Україні не має такого рівня руйнацій, як Харків. У нас зараз 106 тис. вибитих вікон тільки в оселях. Щодо ВПО, то ми приділяємо їм велику увагу: нещодавно відкрили центр, який надає адміністративні та пенсійні послуги, послуги зайнятості, податкової саме для переселенців. Зараз у місті живе понад 200 тисяч ВПО. Тому ми сподіваємося на продовження співпраці за всіма гуманітарними напрямками”, – цитує мера пресслужба.

Представник ООН Матіас Шмале повідомив, на чому планує зосередитись міжнародна організація для допомоги місту. Зокрема структури ООН готові приєднатися до закриття контурів у будинках. А також – надати підтримку вразливим категоріям населення, взяти участь в евакуації та допомозі переселенцям.