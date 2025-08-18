Атаки РФ на Харків: скільки будівель пошкоджені, повідомили в мерії

В Індустріальному районі внаслідок ворожих обстрілів, які сталися ввечері 17 серпня та вранці 18 числа, було пошкоджено щонайменше 19 будівель. Про це повідомили у Харківській міськраді.

Попередньо, через удари вибито 494 вікна та 103 балконні скління, а також пошкоджені дві покрівлі.

«Крім того, обірвано два дроти вуличного освітлення, один із яких уже відновили», – додали у мерії.

На місці «прильотів» працюють комунальники. Зокрема, КП «Харківжитлобуд» усуває наслідки обстрілів, аби якнайшвидше закрити вибиті контури. Бригади КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, інше сміття та впорядковують території.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 05:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що Індустріальний район Харкова потрапив під обстріл ворога – росіяни вдарили по п’ятиповерхівці п’ятьма БпЛА. На місці «прильоту» почалася пожежа, а під завалами опинилися люди. Відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждалих – близько двох десятків.

17 серпня вибух пролунав у Харкові близько 22:50. Як повідомив мер Ігор Терехов, росіяни завдали удару балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. За останніми даними, постраждали 11 людей.