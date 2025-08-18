Атаки РФ на Харків: скільки будівель пошкоджені, повідомили в мерії
В Індустріальному районі внаслідок ворожих обстрілів, які сталися ввечері 17 серпня та вранці 18 числа, було пошкоджено щонайменше 19 будівель. Про це повідомили у Харківській міськраді.
Попередньо, через удари вибито 494 вікна та 103 балконні скління, а також пошкоджені дві покрівлі.
«Крім того, обірвано два дроти вуличного освітлення, один із яких уже відновили», – додали у мерії.
На місці «прильотів» працюють комунальники. Зокрема, КП «Харківжитлобуд» усуває наслідки обстрілів, аби якнайшвидше закрити вибиті контури. Бригади КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, інше сміття та впорядковують території.
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 05:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що Індустріальний район Харкова потрапив під обстріл ворога – росіяни вдарили по п’ятиповерхівці п’ятьма БпЛА. На місці «прильоту» почалася пожежа, а під завалами опинилися люди. Відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждалих – близько двох десятків.
17 серпня вибух пролунав у Харкові близько 22:50. Як повідомив мер Ігор Терехов, росіяни завдали удару балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. За останніми даними, постраждали 11 людей.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, здания, міськрада, новини Харкова, окна, пострадали;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Атаки РФ на Харків: скільки будівель пошкоджені, повідомили в мерії»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Індустріальному районі внаслідок ворожих обстрілів, які сталися ввечері 17 серпня та вранці 18 числа, було пошкоджено щонайменше 19 будівель.".