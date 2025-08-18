Загинув хлопчик, 17 поранених: “Шахед” ударив по багатоповерхівці в Харкові

Вибухи в Харкові пролунали близько 05:00.

Доповнено о 07:18. Міський голова поінформував, що під завалами все ще перебувають люди, їхню кількість уточнюють.

За інформацією мера Ігоря Терехова, “Шахед” вдарив по багатоповерхівці в Індустріальному районі Харкова. На місці “прильоту” виникла пожежа.

“Пожежа у двох підʼїздах. В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому – палає останній поверх“, – уточнив міський голова.

Відомо про трьох загиблих, у тому числі травми, несумісні із життям, отримав маленький хлопчик.

На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. З-під завалів уже вдалося деблокувати двох людей. Усього постраждалих – 17. Поранення отримали шестеро дітей.

“За попередньою інформацією, рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матірʼю загиблого хлопчика”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.