В Індустріальному районі Харкова – «приліт» ракети: шестеро постраждалих

Події 23:37   17.08.2025
Олена Нагорна
Вибух пролунав у Харкові близько 22:50.

Доповнено о 23:37. По допомогу до медиків звернулася також 27-річна жінка.

Доповнено о 23:34. 44-річний чоловік та 69-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.

Доповнено о 23:24. Влучання в Індустріальному районі зафіксували між багатоповерхівками – щонайменше у шістьох з них вибиті вікна.

Постраждалих уже троє.

Доповнено о 23:19. 13-річна дівчинка та 21-річна жінка постраждали внаслідок ракетного удару по Харкову. Їм надають необхідну допомогу.

23:02. Як повідомив мер Ігор Терехов, за попередньою інформацією, росіяни завдали удару балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо, є постраждалі.

Читайте також: Вибухи лунають: троє постраждалих, росіяни атакували КАБом село під Харковом

Автор: Олена Нагорна
