В Індустріальному районі Харкова – «приліт» ракети: шестеро постраждалих
Вибух пролунав у Харкові близько 22:50.
Доповнено о 23:37. По допомогу до медиків звернулася також 27-річна жінка.
Доповнено о 23:34. 44-річний чоловік та 69-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.
Доповнено о 23:24. Влучання в Індустріальному районі зафіксували між багатоповерхівками – щонайменше у шістьох з них вибиті вікна.
Постраждалих уже троє.
Доповнено о 23:19. 13-річна дівчинка та 21-річна жінка постраждали внаслідок ракетного удару по Харкову. Їм надають необхідну допомогу.
23:02. Як повідомив мер Ігор Терехов, за попередньою інформацією, росіяни завдали удару балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо, є постраждалі.
Читайте також: Вибухи лунають: троє постраждалих, росіяни атакували КАБом село під Харковом
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, новини Харкова, прилет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В Індустріальному районі Харкова – «приліт» ракети: шестеро постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2025 в 23:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух пролунав у Харкові близько 22:50.".