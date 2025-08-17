Live
  • Нд 17.08.2025
  • Харків  +29°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Вибухи лунають: троє постраждалих, росіяни атакували КАБом село під Харковом

Події 13:35   17.08.2025
Оксана Якушко
Вибухи лунають: троє постраждалих, росіяни атакували КАБом село під Харковом

Харків’яни чують вибухи у Харкові. 

Доповнено о 13:35.

Троє постраждалих внаслідок ударів КАБами по селу Лісне, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок атаки 2 КАБ по селу Лісне Малоданилівської громади постраждали троє людей: 49-річний чоловік і жінки 48 та 51 років. В усіх — гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилися», – розповів Синєгубов.

Наразі на місці «прильотів» працюють підрозділи ДСНС.

Доповнено о 12:47. Один із КАБів вдарив по території кладовища у Малій Данилівці, повідомив Олександр Гололобов.

“Є постраждалі, від медичної допомоги відмовились. Місцеві фахівці ДСНС пожежу локалізували”, – розповів Гололобов.

Фото: Олександр Гололобов / Телеграм

Доповнено о 12:14. 

КАБ вдарив по Малоданилівській громаді, повідомив її очільник Олександр Гололобов.

“Є руйнування скління вибуховою хвилею багатоквартирних будинків.. Щодо постраждалих інформація відсутня”, – заявив Гололобов.

Фото: Олександр Гололобов / Телеграм

12:08

Вибух, який мешканці міста почули у Харкові, стався за межами міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також: Спека, але може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 17 серпня

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вибухи лунають: троє постраждалих, росіяни атакували КАБом село під Харковом
Вибухи лунають: троє постраждалих, росіяни атакували КАБом село під Харковом
17.08.2025, 13:35
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
Двоє постраждалих – росіяни гатили з артилерії та авіації на Харківщині
Двоє постраждалих – росіяни гатили з артилерії та авіації на Харківщині
17.08.2025, 11:33
Сьогодні час роботи метро, трамваїв та тролейбусів продовжили у Харкові
Сьогодні час роботи метро, трамваїв та тролейбусів продовжили у Харкові
17.08.2025, 10:45
Спека, але може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 17 серпня
Спека, але може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 17 серпня
16.08.2025, 22:02
Новини Харкова — головне за 17 серпня: де точилися бої
Новини Харкова — головне за 17 серпня: де точилися бої
17.08.2025, 11:35

Новини за темою:

00:05
Вибух пролунав у Харкові – атакував “шахед”, пожежа: що відомо
08:42
Немає води, світла, не їздять потяги: Лозова пережила наймасованішу атаку
02:54
Два вибухи пролунали у Харкові: вдарили “шахедами”, постраждалі (оновлено)
23:51
Вибух пролунав у Харкові: атакував БпЛА
11:39
КАБами знову атакували Харків: пролунав вибух, постраждалий

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вибухи лунають: троє постраждалих, росіяни атакували КАБом село під Харковом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2025 в 13:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни чують вибухи у Харкові. ".