Вибухи лунають: троє постраждалих, росіяни атакували КАБом село під Харковом
Харків’яни чують вибухи у Харкові.
Доповнено о 13:35.
Троє постраждалих внаслідок ударів КАБами по селу Лісне, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок атаки 2 КАБ по селу Лісне Малоданилівської громади постраждали троє людей: 49-річний чоловік і жінки 48 та 51 років. В усіх — гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилися», – розповів Синєгубов.
Наразі на місці «прильотів» працюють підрозділи ДСНС.
Доповнено о 12:47. Один із КАБів вдарив по території кладовища у Малій Данилівці, повідомив Олександр Гололобов.
“Є постраждалі, від медичної допомоги відмовились. Місцеві фахівці ДСНС пожежу локалізували”, – розповів Гололобов.
Доповнено о 12:14.
КАБ вдарив по Малоданилівській громаді, повідомив її очільник Олександр Гололобов.
“Є руйнування скління вибуховою хвилею багатоквартирних будинків.. Щодо постраждалих інформація відсутня”, – заявив Гололобов.
12:08
Вибух, який мешканці міста почули у Харкові, стався за межами міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
