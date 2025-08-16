Live
Спека, але може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 17 серпня

Погода 22:02   16.08.2025
Олена Нагорна
Спека, але може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 17 серпня

У неділю, 17 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть від 16 до 18 градусів, вдень – від 31 до 33, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 15 до 20 градусів, денна – від 30 до 35.

Вітер південно-західний – 7-12 м/с, удень по області подекуди пориви до 15-20 м/с.

“У неділю також не мерзнутимемо. Хоча на заході та півночі градуси трохи осядуть, буде +22+26. Це невелике зниження температури повітря буде зумовлене проходженням атмосферного фронту, який також принесе в ці частини України локальні дощики”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Сьогодні 16 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
