Жара, но может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 17 августа
В воскресенье, 17 августа, в Харькове и области – переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
В Харькове ночью термометры покажут от 16 до 18 градусов, днем – от 31 до 33, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 15 до 20 градусов, дневная – от 30 до 35.
Ветер юго-западный – 7-12 м/с, днем по области местами порывы до 15-20 м/с.
«В воскресенье также не будем мерзнуть. Хотя на западе и севере градусы немного опустятся, будет +22+26. Это небольшое понижение температуры воздуха будет обусловлено прохождением атмосферного фронта, который также принесет в эти части Украины локальные дожди», — пишет синоптик Наталья Диденко.
Дата публикации материала: 16 августа 2025 в 22:02
