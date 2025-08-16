Сегодня 16 августа: какой праздник и день в истории

16 августа – Ореховый (Полотняный или Хлебный) Спас. В этот день 1649 года армия Богдана Хмельницкого победила поляков в битве под Зборовом. В 1930-м состоялась премьера первого в мире звукового цветного мультфильма. В 1945-м подписали договор о границе между СССР и Польшей, по которому запад Украины вошел в состав СССР. В 1977-м умер Элвис Пресли. В 1995-м Бермудские острова отказались становиться независимыми от Великобритании.

Праздники и памятные даты 16 августа

16 августа в мире – Международный день бездомных животных (отмечают в третью субботу августа), День мужской красоты.

Народный праздник – Ореховый (Полотняный или Хлебный) Спас.

Также сегодня: День «Настоящая любовь навсегда», Всемирный день воздушных змеев, Международный день геокешинга и День ресторана в августе (оба отмечают в третью субботу августа), Международный день «Помахайте в камеру наблюдения».

16 августа в истории

16 августа 1649 года армия Богдана Хмельницкого победила армию Речи Посполитой под командованием лично короля Яна ІІ Казимира под Зборовом. Подробнее.

16 августа 1930 года состоялась премьера первого в мире звукового цветного мультфильма. Его создал бывший сотрудник студии «Уолт Дисней» Аб Айверкс. Айверкс работал с Диснеем с 1922 года и является одним из главных разработчиков образа Микки Мауса. Именно он анимировал первые мультфильмы с Микки – из серии «Silly Symphonies». В дальнейшем преимущественно из-за внутренней конкуренции с Диснеем Айверкс ушел от него и создал собственную студию анимации. Именно эта студия выпустила короткометражный анимационный фильм «Fiddlesticks» («Фиддлстикс»). Его ошибочно периодически «приписывают» Диснею. На самом же деле это была первая независимая работа Айверкса. Главный персонаж мультфильма – лягушонок Флип.

<br />

Айверкс получил заказ от студии MGM на серию мультфильмов об этом персонаже, а также – лжеце Вилли (Willie Whopper). Он, кроме того, выпустил ряд короткометражных лент. Но коммерческого успеха не добился. В конце 1930-х Айверкс вынужден был закрыть студию. Некоторое время работал над эпизодами Looney Tunes. А в 1940-м вернулся на работу к Уолту Диснею. В дальнейшем он все больше трудился над визуальными эффектами (не только для мультиков, но и фильмов – в частности, знаменитых «Птиц» Хичкока).

16 августа 1945 года подписали «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». Подробнее.

16 августа 1977 года умер «король рок-н-ролла» Элвис Пресли. Подробнее.

16 августа 1995 года Бермудские острова отказались оставить свой статус колонии Великобритании и обрести независимость. Подробнее.

Церковный праздник 16 августа

16 августа — праздник в честь Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 16 августа, таким будет октябрь.

Если куры или утки начали сильно линять, то скоро похолодает.

Если дует южный ветер, зима будет холодной.

Что нельзя делать 16 августа

Нельзя выбрасывать продукты в мусор (лучше отдать животным).

Нельзя переедать.

Запрещена любая домашняя работа.