Сегодня 16 августа: какой праздник и день в истории

16 августа 1649 года армия Богдана Хмельницкого победила поляков в битве под Зборовом. В 1945-м подписали договор о границе между СССР и Польшей, по которому запад Украины вошел в состав СССР. В 1977-м умер Элвис Пресли. В 1995-м Бермудские острова отказались обретать независимость от Великобритании.

Праздники и памятные даты 16 августа

16 августа государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит День мужской красоты.

Также в мире сегодня: Международный день распространения информации о шизофрении, Международный день Пино Нуар, Всемирный день воздушных змеев и Всемирный день рома.

16 августа в истории

16 августа 1649 года армия Богдана Хмельницкого победила армию Речи Посполитой под командованием лично короля Яна ІІ Казимира под Зборовом.

Поляки не могли смириться с рядом поражений, понесенных от казаков в 1648 году, и условиями предыдущего перемирия. Так что попытались получить реванш весной 1649-го. План был одновременно осуществить наступление с запада и силами литовского войска с севера – на Киев. Казаки начали ответное наступление — на запад и Полесье. В помощь войску Хмельницкого прибыли крымские татары во главе с ханом Ислямом ІІІ Гераем. Нанеся поражение передовым частям поляков во главе с Яремой Вишневецким в июне, казаки окружили остатки войска в Збаражском замке. На помощь двинулось войско во главе с королем Яном II Казимиром. Хмельницкий выступил навстречу основным силам польской армии и встретился с ними под Зборовом. В битве казаки одержали победу, однако Ян Казимир провел сепаратные переговоры с крымским ханом и получил относительно приемлемые условия перемирия. По условиям Зборовского перемирия, Речь Посполитая признала казацкое управление юго-восточными территориями. Но нужды крестьян, воевавших вместе с казаками, проигнорировали. Как выяснилось в дальнейшем, даже такие условия поляки выполнять не собирались.

16 августа 1945 года был подписан «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». Он вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 5 февраля 1946 года в Варшаве. Договор зафиксировал переход в состав СССР западных частей Украины и Беларуси. Договоренностей о таком послевоенном разделе достигли еще во время Ялтинской конференции. Так, в состав УССР вошли территории современных Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей. При этом в составе Польши остались украинские этнические территории Надсянья, Лемковщины, Холмщины и Подляшья. Позже с территории Польши в СССР депортировали часть украинцев, а из СССР в Польшу – поляков.

16 августа 1977 года умер «король рок-н-ролла» Элвис Пресли.

Официальной причиной его смерти указана сердечная недостаточность. Но возникла она не на ровном месте. Элвис, как полагают, ошибочно, а не с целью покончить с жизнью, принял чрезмерную дозу успокоительного. 17 августа у него должны были начаться гастроли, в планах была помолвка с любимой – Джинджер Олден. Однако он дважды за короткий промежуток времени принял сильное успокоительное, пытаясь уснуть. Джинджер нашла тело Элвиса днем на полу в ванной. Она вызвала скорую, его пытались реанимировать. Тщетно. В этот же день сообщили о смерти Пресли. Но часть фанатов не согласилась принять такую реальность, поэтому возник ряд теорий об инсценировке смерти. А фраза «Элвис жив» со временем стала такой же культовой, как и его творчество.

16 августа 1995 года Бермудские острова отказались оставить свой статус колонии Великобритании и обрести независимость. Соответствующее решение приняли на референдуме, где большинство высказались против независимости. Теперь Бермуды остаются старейшей из британских колоний (первые колонисты появились здесь еще в 1609-м).

Следует отметить, что бермудцы чувствуют себя совсем неплохо. Территория входит в десятку в мире по ВВП на душу населения. Здесь развит не только туризм, но банковское и страховое дело, фармацевтика, ремонт и строительство судов. Губернатора Бермудам назначает король Великобритании по рекомендации парламента. Также метрополия занимается вопросами внешней политики и обороны. В остальном территория самоуправляемая: имеет свой сенат и выборную палату.

Церковный праздник 16 августа

16 августа православные чтят память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Они были по очереди игуменами Далматской обители. Преподобный Далмат служил в войске царя Феодосия Великого. Оставив мир, Далмат вместе с сыном Фавстом, пошел в обитель преподобного Исаакия, близ Константинополя. Преподобный Исаакий постриг отца и сына в монашеский чин, и оба они стали вести суровую подвижническую жизнь. Перед смертью Исаакий поставил вместо себя игуменом преподобного Далмата. Именно по его имени обитель стали называть Далматской. Преподобный Далмат выступил против ереси Нестория на Вселенском соборе в Эфесе. После собора его возвели в сан архимандрита Далматской обители. В ней он и умер девяностолетним старцем. После смерти отца игуменом обители стал преподобный Фавст.

Народные приметы

По погоде 16 августа определяют, каким будет октябрь.

Сильный ветер с дождем в этот день — к сырой и холодной осени.

Что нельзя делать 16 августа

Запрещено лениться.

Нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу (длится Успенский пост).