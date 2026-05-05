Сегодня 5 мая 2026: какой праздник и день в истории

5 мая 1215 года восставшие бароны в Англии отказались от верности королю Иоанну (Джону) Безземельному. В 1789 году король Франции Людовик XVI созвал Генеральные штаты, что в конечном итоге привело к революции. В 1821-м умер Наполеон Бонапарт. В 1921-м Коко Шанель представила «Шанель №5». В 1925-м объявили конкурс на проект Госпрома в Харькове. В 2014-м в Украине создали добровольческий батальон «Азов».

Праздники и памятные даты 5 мая

5 мая в мире – Международный день борьбы за права людей с инвалидностью и Всемирный день гигиены рук.

Первый вторник мая – Всемирный день борьбы с астмой и День распространения информации о детской депрессии.

Также сегодня: Международный день акушерки, День распространения информации об апноэ во сне, Всемирный день легочной гипертензии, День основания Совета Европы, День всемирного наследия Африки, Всемирный день португальского языка, День карикатуристов, Международный день принцесс.

5 мая в истории

5 мая 1215 года восставшие бароны отказались от верности королю Англии Иоанну (Джону) Безземельному. Это было одно из ключевых звеньев цепи событий, приведшей к подписанию Великой хартии вольностей. Этот король – тот самый принц Джон из «Легенды о Робине Гуде». Хотя его реальная жизнь и личность отличались от созданного в этой легенде негативного образа.

Джон был младшим из сыновей своего отца короля Англии Генриха II и Алиеноры Аквитанской. В отличие от трех старших братьев, еще при жизни отца получивших большие территории для управления, Иоанн остался без земли, что и определило его прозвище на всю жизнь. Пока братья Генрих Молодой, Джеффри и Ричард (будущий Ричард Львиное Сердце) плели интриги и воевали между собой и с отцом за территорию и власть, Джон долгое время находился в стороне от этих процессов. В 1173-1174 годах братья организовали неудачное восстание против отца-короля. Иоанн не участвовал в нем и этим заслужил благосклонность отца. В 1177-м Джон стал лордом Ирландии, а также получил земли в Англии и на континенте. Двое братьев Джона так и не стали королями – Генрих Молодой и Джеффри умерли раньше Генриха II. Корона досталась Ричарду. Он к тому времени уже дал обет принять участие в Третьем крестовом походе. Так что правление этого короля большую часть времени было «дистанционным». Он не находился физически в Англии — в отличие от своего младшего брата. Иоанн действительно во время отсутствия Ричарда пытался поднять в стране восстание и захватить власть. Впрочем, попытки оказались неудачными.

После смерти Ричарда в 1199 году Иоанн стал королем. И все его правление прошло под знаком той «безземельности», от которой он лично быстро избавился в молодости. Англия действительно в его времена осталась без части своей земли, а именно – Нормандии, владений на территории современной Франции. Об их судьбе Джон сначала договаривался с французским королем Филиппом II. А дальше – воевал. Но все тщетно. Бесконечная война на континенте требовала бесконечных денег, ради которых собирали все большие налоги. Также она предполагала частое отсутствие Иоанна на Британских островах. В комплексе эти факторы и отсутствие ощутимых военных успехов привели к падению авторитета короля и росту недовольства. Вернувшись в Англию после очередного поражения (в битве при Бувине 1214 года) Джон столкнулся с восстанием баронов.

Пока король собирал войско, чтобы противостоять собственным вассалам, а также ожидал поддержки от Папы Римского, бароны собрались и организовали свое движение. 5 мая 1215 года они официально заявили о своем отказе от вассальной присяги королю Иоанну. А также избрали лидера – Роберта Фиц-Уолтера. Армия баронов под его командованием отправилась в Лондон и захватила столицу. Король был вынужден пойти на мирные переговоры. Их результатом стало согласование монархом Великой хартии вольностей.

5 мая 1789 года король Людовик XVI созвал во Франции Генеральные штаты, которые до этого не собирались с 1614 года. Он стремился пополнить казну, а вместо этого потерял голову в результате Великой Французской революции. Подробнее.

5 мая 1821 года на острове Святой Елены скончался первый французский император Наполеон Бонапарт. Подробнее.

5 мая 1921 года французская кутюрье Коко Шанель впервые представила парфюм «Шанель №5». Подробнее.

5 мая 1925 года объявили конкурс на проект Дома государственной промышленности в Харькове. Подробнее.

5 мая 1961 года американский астронавт Алан Шепард стал вторым человеком, побывавшим в космосе. Подробнее.

5 мая 2014 года в Украине создали добровольческий батальон «Азов». Подробнее.

Церковный праздник 5 мая

5 мая чтят память великомученицы Ирины. Подробнее.

Народные приметы

Если 5 мая погода ясная, то в этом году будет хороший урожай.

Если день солнечный, но тюльпаны закрылись, скоро погода испортится.

Если кукушка громко кукует, скоро будет потепление и сухая погода.

Что нельзя делать 5 мая

Нельзя жаловаться на жизнь, проблемы и судьбу.

Нельзя сплетничать.

Нельзя оставлять грязную посуду, особенно на ночь.