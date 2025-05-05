Сегодня 5 мая: какой праздник и день в истории

5 мая 2014 года в Украине создали добровольческий батальон «Азов». В 1925-м объявили конкурс на проект Госпрома в Харькове. В 1921-м Коко Шанель представила «Шанель №5». В 1821-м умер Наполеон Бонапарт. А в 1789-м король Франции Людовик XVI созвал Генеральные штаты, что в результате привело к революции.

Праздники и памятные даты 5 мая

5 мая в мире – Международный день борьбы за права людей с инвалидностью, Всемирный день гигиены рук, День распространения информации об апноэ во сне.

Также сегодня: День Всемирного наследия Африки, Всемирный день легочной гипертензии, Международный день акушерки, День карикатуристов, Международный день принцесс, Всемирный день португальского языка.

5 мая в истории

5 мая 1789 года король Людовик XVI созвал во Франции Генеральные штаты, которые до этого не собирались с 1614 года. Он стремился пополнить казну, а вместо этого потерял голову в результате Великой Французской революции. Подробнее.

5 мая 1821 года на острове Святой Елены скончался первый французский император Наполеон Бонапарт. Подробнее.

5 мая 1921 года французская кутюрье Коко Шанель впервые представила парфюм «Шанель №5». Подробнее.

5 мая 1925 года объявили конкурс на проект Дома государственной промышленности в Харькове. Тогда город был столицей Украинской ССР и нуждался в помещениях для государственных институтов. На конкурс подали 19 проектов. Среди участников был легендарный харьковский архитектор – Алексей Бекетов. Но победу одержал не он. Проект Бекетова в классическом величественном стиле центра Харькова не отвечал идее Госпрома. Здание должно быть максимально современным, функциональным и «без украшений». Победителями стали архитекторы-конструктивисты Сергей Серафимов, Самуил Кравец и Марк Фельгер. Их проект «Незваный гость» в итоге и воплотили в жизнь.

«Госпром – это не советская история, а мечтательская, – пишет Би-Би-Си Украина, ссылаясь на слова исследователя истории архитектуры харьковчанина Максима Розенфельда. – Проект воплотил самые смелые представления об архитектуре и инженерных технологиях того времени».

Особенностью визитки Харькова является то, что ее возводили методом плавающей опалубки. Все здание – сплошной массив железобетона. Это обеспечивает его необычайную прочность. Колоссальное здание построили по-советски — ударными темпами, привлекая 15 тысяч рабочих. Открывали уже через три года – 7 ноября 1928-го. Площадь помещений Госпрома — около 60 тысяч квадратных метров.

«Многие не верили в успех проекта, это были времена кризиса, депрессии и разрухи. Но когда строительство было завершено в рекордные сроки в 1928 году, Госпром стал реальным примером осуществления невозможного. Он также воплотил авангардное мышление того времени, которое расцвело в недолгое время культурного возрождения накануне сталинских репрессий. Это было дыхание времени, Zeitgeist («Дух времени» — нем., ред.), который выходил за пределы архитектуры, захватив литературу, искусство и науку. Это было время, когда Лесь Курбас создал свой «Березиль», когда написали свои произведения Николай Хвылевой, Иван Багряный и другие жители «Дома Слова», когда ученые Харьковского физико-технического института вторыми в мире расщепили атом», — приводит исторический контекст Би-Би-Си.

Но этот взлет творчества, новаторства и передовых идей, это возрождение в Харькове 1920-х резко оборвалось уже в следующем десятилетии. Во времена сталинских репрессий расстреляли писателей, которые прежде в нескольких сотнях метров от Госпрома, в доме «Слово», вдохновлялись радикальным советским изломом реальности. Символическим трагическим событием стало самоубийство, которое совершил в 1933 году в своем кабинете в Госпроме нарком образования УССР Николай Скрипник – лоббист украинского правописания («скрипниковки»), обвиненный советской властью в «национализме».

5 мая 1961 года американский астронавт Алан Шепард стал вторым человеком, побывавшим в космосе. Подробнее.

5 мая 2014 года в Украине создали добровольческий батальон «Азов». Подробнее.

Церковный праздник 5 мая

5 мая чтят память великомученицы Ирины. Подробнее.

Народные приметы

Если 5 мая погода ясная, то в этом году будет хороший урожай.

Если день солнечный, но тюльпаны закрылись, скоро погода испортится.

Если кукушка громко кукует, скоро будет потепление и сухая погода.

Что нельзя делать 5 мая

Нельзя жаловаться на жизнь, проблемы и судьбу.

Нельзя сплетничать.

Нельзя оставлять грязную посуду, особенно на ночь.