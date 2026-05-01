Госпром в Харькове потратит почти 1 млн грн на клумбы – ХАЦ

Общество 12:11   01.05.2026
Виктория Яковенко
Областное КП «Госпром» заключило договор на 938,5 тысячи гривен с ФЛП Горбунов Алексей Михайлович на озеленение клумб. Об этом стало известно из системы публичных закупок «ProZorro», сообщает ОО Харьковский антикоррупционный центр.

Антикоррупционеры отметили, что речь идет о клумбах №3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17 возле здания Госпрома. Обустроить их должны до 27 июня.

«Договор в систему не загрузили. Госпром ежегодно тратит средства на озеленение и ежегодно высаживает тюльпаны, являющиеся многолетними растениями. Даже полномасштабная война не остановила этот квест», — пишет ХАЦ.

Антикоррупционеры подсчитали, что расходы Госпрома на тюльпаны и озеленение с начала полномасштабного вторжения РФ уже достигли суммы более 4,2 млн грн. И, подчеркивает ХАЦ, всегда договоры заключаются именно с Алексеем Горбуновым.

Там добавили, что в 2023 году директор Госпрома объяснил ХАЦ, почему тратят средства на эти растения.

«Тюльпаны отцветают. Затем листья засыхают. И мы их потом выкапываем и садим потом цветы. И чтобы все лето были цветы, а если мы посадим те — то они отцветут. Засохнут листья и остается черная земля, надо срезать», — цитируют антикоррупционеры директора «Госпрома» Николая Чехунова.

