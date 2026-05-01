В Чугуеве – «прилеты»: есть разрушения, начался пожар
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Взрывы в Чугуеве прозвучали утром 1 мая около 08:00.
Мэр Галина Минаева уточнила: удары пришлись по АЗС. В результате «прилета» начался пожар.
«По предварительной информации, в результате обстрела уничтожено одно из зданий АЗС и несколько автомобилей», – написала Минаева.
Напомним, утром 1 мая ударные дроны также атаковали Харьков. «Прилеты» зафиксировали в Слободском, Холодногорском, Немышлянском, Киевском и Салтовском районах. В результате обстрелов повреждено административное здание, а также несколько АЗС. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Салтовском районе пострадал 36-летний мужчина – он получил осколочные ранения. В Слободском – 55-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.
- • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 09:27;