В Чугуеве – «прилеты»: есть разрушения, начался пожар

Происшествия 09:27   01.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Взрывы в Чугуеве прозвучали утром 1 мая около 08:00. 

Мэр Галина Минаева уточнила: удары пришлись по АЗС. В результате «прилета» начался пожар.

«По предварительной информации, в результате обстрела уничтожено одно из зданий АЗС и несколько автомобилей», – написала Минаева.

Напомним, утром 1 мая ударные дроны также атаковали Харьков. «Прилеты» зафиксировали в Слободском, Холодногорском, Немышлянском, Киевском и Салтовском районах. В результате обстрелов повреждено административное здание, а также несколько АЗС. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Салтовском районе пострадал 36-летний мужчина – он получил осколочные ранения. В Слободском – 55-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

Читайте также: Больше 60 беспилотников атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов

  • • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 09:27;

