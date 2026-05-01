Больше 60 беспилотников атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов

За сутки россияне обстреляли Харьков и 19 населенных пунктов области. Из-за «прилетов» пострадали пятеро людей, среди них – ребенок. Об этом 1 мая проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получил ранения 36-летний мужчина; в с. Дегтяри Богодуховской громады пострадали 46-летний и 72-летний мужчины; в с. Тарановка Змиевской громады получили травмы 19-летний мужчина и 14-летний парень. В результате взрыва неизвестного устройства в Харькове травмировался 64-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

КАБ;

шесть БпЛА типа «Герань-2»;

25 БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

26 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Чугуевском районах области.