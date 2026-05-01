Больше 60 беспилотников атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов
За сутки россияне обстреляли Харьков и 19 населенных пунктов области. Из-за «прилетов» пострадали пятеро людей, среди них – ребенок. Об этом 1 мая проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков получил ранения 36-летний мужчина; в с. Дегтяри Богодуховской громады пострадали 46-летний и 72-летний мужчины; в с. Тарановка Змиевской громады получили травмы 19-летний мужчина и 14-летний парень. В результате взрыва неизвестного устройства в Харькове травмировался 64-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- КАБ;
- шесть БпЛА типа «Герань-2»;
- 25 БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- 26 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Чугуевском районах области.
• Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 08:51;