Больше 60 беспилотников атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов

Происшествия 08:51   01.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки россияне обстреляли Харьков и 19 населенных пунктов области. Из-за «прилетов» пострадали пятеро людей, среди них – ребенок. Об этом 1 мая проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получил ранения 36-летний мужчина; в с. Дегтяри Богодуховской громады пострадали 46-летний и 72-летний мужчины; в с. Тарановка Змиевской громады получили травмы 19-летний мужчина и 14-летний парень. В результате взрыва неизвестного устройства в Харькове травмировался 64-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • КАБ;
  • шесть БпЛА типа «Герань-2»;
  • 25 БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • 26 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Чугуевском районах области.

Если вам интересна новость: «Больше 60 беспилотников атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 08:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом 1 мая проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.".