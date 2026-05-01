Live

Вечером из-за атаки БпЛА на Чугуевщине пострадал подросток – ГСЧС

Происшествия 08:31   01.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки спасатели потушили 14 пожаров, пять из них начались из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь после «прилетов» бушевал в Купянском, Изюмском и Чугуевском района области.

«Вечером россияне ударили ударным БпЛА по селу Тарановка Чугуевского района. Вражеский дрон попал на территорию частного домовладения, вызвав пожар в гараже и легковом авто площадью 40 квадратных метров. В результате атаки пострадали два человека, в том числе 14-летний ребенок», – передают спасатели.

Также за сутки сотрудники ГСЧС ликвидировали четыре пожара в природных экосистемах. А пиротехники – выявили и обезвредили 87 единиц взрывоопасных предметов.

Читайте также: Генштаб: 12 штурмов было на Харьковщине за сутки

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Вечером из-за атаки БпЛА на Чугуевщине пострадал подросток – ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 08:31;

