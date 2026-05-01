Вечером из-за атаки БпЛА на Чугуевщине пострадал подросток – ГСЧС
За сутки спасатели потушили 14 пожаров, пять из них начались из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь после «прилетов» бушевал в Купянском, Изюмском и Чугуевском района области.
«Вечером россияне ударили ударным БпЛА по селу Тарановка Чугуевского района. Вражеский дрон попал на территорию частного домовладения, вызвав пожар в гараже и легковом авто площадью 40 квадратных метров. В результате атаки пострадали два человека, в том числе 14-летний ребенок», – передают спасатели.
Также за сутки сотрудники ГСЧС ликвидировали четыре пожара в природных экосистемах. А пиротехники – выявили и обезвредили 87 единиц взрывоопасных предметов.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 08:31;