Вечером из-за атаки БпЛА на Чугуевщине пострадал подросток – ГСЧС

За сутки спасатели потушили 14 пожаров, пять из них начались из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь после «прилетов» бушевал в Купянском, Изюмском и Чугуевском района области.

«Вечером россияне ударили ударным БпЛА по селу Тарановка Чугуевского района. Вражеский дрон попал на территорию частного домовладения, вызвав пожар в гараже и легковом авто площадью 40 квадратных метров. В результате атаки пострадали два человека, в том числе 14-летний ребенок», – передают спасатели.

Также за сутки сотрудники ГСЧС ликвидировали четыре пожара в природных экосистемах. А пиротехники – выявили и обезвредили 87 единиц взрывоопасных предметов.