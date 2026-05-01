Генштаб: 12 штурмов было на Харьковщине за сутки

Украина 08:08   01.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 1 мая Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев. 

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться семь раз около Лимана, Старицы, Волчанска и Охримовки.

На Купянском – СОУ отбили пять атак оккупантов вблизи Куриловки, Кондрашовки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9499 дронов-камикадзе и осуществил 3304 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

  Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 08:08;

