Где атаковали россияне, рассказали в Генштабе ВСУ
О боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, сообщили утром 30 апреля в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили девять атак врага около Волчанска, Старицы, Волчанских Хуторов, Охримовки и Красного Первого.
На Купянском – оккупанты пытались прорваться трижды в районе Новоосиново, Глушковки и Купянска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 69 авиационных ударов, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражений 9683 дронов-камикадзе и осуществил 3326 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Также в ГШ проинформировали о потерях россиян:
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 08:12;