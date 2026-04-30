Де атакували росіяни, розповіли в Генштабі ЗСУ
Про бої, які були протягом минулої доби на Харківщині, повідомили вранці 30 квітня у Генштабі ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили дев’ять атак ворога біля Вовчанська, Стариці, Вовчанських Хуторів, Охрімівки та Красного Першого.
На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися тричі у районі Новоосинового, Глушківки та Куп’янська.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дронів-камікадзе і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.
Також у ГШ поінформували про втрати росіян:
- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 08:12;