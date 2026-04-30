РФ заявила про успіхи на трьох напрямках на Харківщині – ISW

У зведенні 30 квітня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили: росіяни заявили про успіхи одразу на трьох напрямках у Харківській області – Південно-Слобожанському, Куп’янському та Великобурлуцькому.

Так російський блогер стверджував: солдати РФ змогли просунутися на схід від Зибиного – населений пункт розташований на півночі від Харкова.

“Командир української бригади, що діяла на харківському напрямку, 29 квітня повідомив, що російські війська стикаються з труднощами при форсуванні річок Сіверський Донець і Вовча. Командир повідомив, що російські війська відчувають нестачу людських ресурсів, оскільки російське військове командування розгортає велику кількість кенійських найманців”, – зазначили аналітики.

Також ворог повідомляв про просування окупантів на півночі від Амбарного на Великобурлуцькому напрямку.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, показують, як українські війська атакують російські позиції в північній Ківшарівці (на південний схід від Куп’янська) після того, що, за оцінкою ISW, це було місією з інфільтрації”, – написали експерти.

Окрім цього, ворог писав про успіхи на Куп’янщині. За даними блогерів із РФ, росіяни вдерлися у східну частину Куп’янська-Вузлового.