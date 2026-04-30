Live

РФ заявила про успіхи на трьох напрямках на Харківщині – ISW

Україна 07:34   30.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У зведенні 30 квітня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили: росіяни заявили про успіхи одразу на трьох напрямках у Харківській області – Південно-Слобожанському, Куп’янському та Великобурлуцькому.

Так російський блогер стверджував: солдати РФ змогли просунутися на схід від Зибиного – населений пункт розташований на півночі від Харкова.

“Командир української бригади, що діяла на харківському напрямку, 29 квітня повідомив, що російські війська стикаються з труднощами при форсуванні річок Сіверський Донець і Вовча. Командир повідомив, що російські війська відчувають нестачу людських ресурсів, оскільки російське військове командування розгортає велику кількість кенійських найманців”, – зазначили аналітики.

Також ворог повідомляв про просування окупантів на півночі від Амбарного на Великобурлуцькому напрямку.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, показують, як українські війська атакують російські позиції в північній Ківшарівці (на південний схід від Куп’янська) після того, що, за оцінкою ISW, це було місією з інфільтрації”, – написали експерти.

Окрім цього, ворог писав про успіхи на Куп’янщині. За даними блогерів із РФ, росіяни вдерлися у східну частину Куп’янська-Вузлового.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ заявила про успіхи на трьох напрямках на Харківщині – ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
