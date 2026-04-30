Новини Харкова — головне за 30 квітня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Тривога на Харківщині звучала практично всю ніч

О 23:22 у Повітряних силах ЗСУ попередили про БпЛА, які рухалися з півдня на південний захід. На той момент тривога у місті лунала вже кілька годин.

О 03:17 пролунав відбій, та тихо було недовго – вже о 03:42 тривога пролунала знову. Захисники неба повідомили: на регіон знову летять безпілотники. Цього разу загроза виникла для Старого Салтова та Великого Бурлука. Після цього на регіон росіяни випустили авіабомби.

Вже вранці о 05:45 дали відбій, а о 06:52 тривогу оголосили знову. Станом на 7:15 загроза обстрілу зберігається.