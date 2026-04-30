Новини Харкова — головне за 30 квітня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:15
Тривога на Харківщині звучала практично всю ніч
О 23:22 у Повітряних силах ЗСУ попередили про БпЛА, які рухалися з півдня на південний захід. На той момент тривога у місті лунала вже кілька годин.
О 03:17 пролунав відбій, та тихо було недовго – вже о 03:42 тривога пролунала знову. Захисники неба повідомили: на регіон знову летять безпілотники. Цього разу загроза виникла для Старого Салтова та Великого Бурлука. Після цього на регіон росіяни випустили авіабомби.
Вже вранці о 05:45 дали відбій, а о 06:52 тривогу оголосили знову. Станом на 7:15 загроза обстрілу зберігається.
Популярно
Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 30 квітня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 07:15;