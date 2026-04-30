Авто енергетиків на Харківщині атакував ворожий БпЛА

На Харківщині ворог атакував дроном автомобіль з енергетиками. Постраждалих внаслідок удару немає, повідомила МГ “Об’єктив” речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.

За її словами, бригада енергетиків Барвінківського району приїхала на відновлення електропостачання після удару безпілотника.

“В цей момент службовий автомобіль енергетиків був атакований дроном. На щастя, обійшлося без жертв. Транспортний засіб отримав пошкодження”, – розповіли в обленерго.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни атакували Харків, а також 24 населені пункти області, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ять людей. Армія РФ випустила: ракету, три КАБи, дев’ять БпЛА типу “Герань-2”, 22 “молнии”, FPV-дрон, тип ще 31 БпЛА встановлюють. Через “прильоти” є руйнування цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах області.