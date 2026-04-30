Вибух автівки біля АТБ у Харкові: вранці був ще один вибух, територія оточена

Події 14:01   30.04.2026
Олена Нагорна
Вибух автівки біля АТБ у Харкові: вранці був ще один вибух, територія оточена

Територія парковки біля супермаркету АТБ на проспекті Перемоги в Харкові, де ввечері 29 квітня вибухнула машина, лишається оточеною.

На місці продовжують працювати вибухотехніки та чергують співробітники поліції. Супермаркет АТБ не працює, “Рост” – приймає покупців. Згідно з інформацією присутніх служб, обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів триватиме ще деякий час.

Місцева мешканка Ольга розповіла МГ “Об’єктив”, що близько 9:30 чула ще один вибух — нібито постраждала людина. За даними ГУ ДСНС України в Харківській області та Центру координації протимінної діяльності, о 9:20 внаслідок вибуху невідомого вибухового предмета біля торгового центру у Шевченківському районі Харкова постраждав 64-річний чоловік, його ушпиталили.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 20:40 29 квітня на парковці біля супермаркету АТБ вибухнув автомобіль. В обласній прокуратурі прокоментували, що встановлюють обставини. А в ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що постраждав перехожий — чоловік 1988 року народження. В багатоповерхівках поруч вилетіли вікна, потрощене скління АТБ. “Частково розтрощений супермаркет, в ньому перебували люди. Це був час, коли дуже багато людей заходять, купують продукти», — сказав на місці мер Ігор Терехов.

Автор: Олена Нагорна
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 14:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Територія парковки біля супермаркету АТБ на проспекті Перемоги в Харкові, де ввечері 29 квітня вибухнула машина, лишається оточеною. ".