Взрыв авто возле АТБ в Харькове: утром был еще один взрыв, территория оцеплена

Территория парковки возле супермаркета АТБ на проспекте Победы в Харькове, где вечером 29 апреля взорвалась машина, остается оцепленной.

На месте продолжают работать взрывотехники и дежурят сотрудники полиции. Супермаркет АТБ не работает, «Рост» — принимает покупателей. Согласно информации присутствующих служб, обследование территории на наличие взрывоопасных предметов продлится еще некоторое время.

Местная жительница Ольга рассказала МГ «Объектив», что около 9:30 слышала еще один взрыв — якобы пострадал человек. По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и Центра координации противоминной деятельности, в 9:20 в результате взрыва неизвестного взрывного предмета возле торгового центра в Шевченковском районе Харькова пострадал 64-летний мужчина, его госпитализировали.

Как сообщала МГ «Объектив», около 20:40 29 апреля на парковке возле супермаркета АТБ в Шевченковском районе Харькова взорвался автомобиль. В областной прокуратуре комментировали, что устанавливают обстоятельства. А в ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что пострадал прохожий — мужчина 1988 года рождения. В многоэтажках рядом вылетели окна, разбито остекление АТБ. «Частично разрушен супермаркет, в нем находились люди. Это было время, когда очень много людей заходят, покупают продукты», — сказал на месте мэр Игорь Терехов.