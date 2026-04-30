Взрыв авто возле АТБ в Харькове: утром был еще один взрыв, территория оцеплена

Происшествия 14:01   30.04.2026
Елена Нагорная
Взрыв авто возле АТБ в Харькове: утром был еще один взрыв, территория оцеплена

Территория парковки возле супермаркета АТБ на проспекте Победы в Харькове, где вечером 29 апреля взорвалась машина, остается оцепленной.

На месте продолжают работать взрывотехники и дежурят сотрудники полиции. Супермаркет АТБ не работает, «Рост» — принимает покупателей. Согласно информации присутствующих служб, обследование территории на наличие взрывоопасных предметов продлится еще некоторое время.

Местная жительница Ольга рассказала МГ «Объектив», что около 9:30 слышала еще один взрыв — якобы пострадал человек. По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и Центра координации противоминной деятельности, в 9:20 в результате взрыва неизвестного взрывного предмета возле торгового центра в Шевченковском районе Харькова пострадал 64-летний мужчина, его госпитализировали.

Как сообщала МГ «Объектив», около 20:40 29 апреля на парковке возле супермаркета АТБ в Шевченковском районе Харькова взорвался автомобиль. В областной прокуратуре комментировали, что устанавливают обстоятельства. А в ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что пострадал прохожий — мужчина 1988 года рождения. В многоэтажках рядом вылетели окна, разбито остекление АТБ. «Частично разрушен супермаркет, в нем находились люди. Это было время, когда очень много людей заходят, покупают продукты», — сказал на месте мэр Игорь Терехов.

Автор: Елена Нагорная
«Я откровенно ответил ему»: что спросил у Терехова харьковчанин во Львове
«Я откровенно ответил ему»: что спросил у Терехова харьковчанин во Львове
Новости Харькова — главное 30 апреля: удары по Богодуховщине, взрыв возле ТЦ
Новости Харькова — главное 30 апреля: удары по Богодуховщине, взрыв возле ТЦ
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
Возле ТЦ в Харькове сдетонировала взрывчатка: пострадал мужчина
Возле ТЦ в Харькове сдетонировала взрывчатка: пострадал мужчина
Май в Харькове и области начнется с заморозков: объявили II уровень опасности
Май в Харькове и области начнется с заморозков: объявили II уровень опасности
Работа в Харькове и области: кому предлагают более 50 тыс. грн (вакансии)
Работа в Харькове и области: кому предлагают более 50 тыс. грн (вакансии)
  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 14:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Территория парковки возле супермаркета АТБ на проспекте Победы в Харькове, где вечером 29 апреля взорвалась машина, остается оцепленной. На месте…".