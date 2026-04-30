Авто энергетиков на Харьковщине атаковал вражеский БпЛА

На Харьковщине враг атаковал дроном автомобиль с энергетиками. Пострадавших в результате удара нет, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

По ее словам, бригада энергетиков Барвенковского района приехала на восстановление электроснабжения после удара беспилотника.

«В этот момент служебный автомобиль энергетиков был атакован дроном. К счастью, обошлось без жертв. Транспортное средство получило повреждение», — рассказали в облэнерго.

Напомним, за прошедшие сутки россияне атаковали Харьков, а также 24 населенных пункта области, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали девять человек. Армия РФ выпустила: ракету, три КАБа, девять БпЛА типа «Герань-2», 22 «Молнии», FPV-дрон, тип еще 31 БпЛА устанавливают. Из-за «прилетов» есть разрушение гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах области.