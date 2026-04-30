Live

Авто энергетиков на Харьковщине атаковал вражеский БпЛА

Общество 14:12   30.04.2026
Виктория Яковенко
Авто энергетиков на Харьковщине атаковал вражеский БпЛА Фото: АО «Харьковоблэнерго»

На Харьковщине враг атаковал дроном автомобиль с энергетиками. Пострадавших в результате удара нет, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

По ее словам, бригада энергетиков Барвенковского района приехала на восстановление электроснабжения после удара беспилотника.

«В этот момент служебный автомобиль энергетиков был атакован дроном. К счастью, обошлось без жертв. Транспортное средство получило повреждение», — рассказали в облэнерго.

Напомним, за прошедшие сутки россияне атаковали Харьков, а также 24 населенных пункта области, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали девять человек. Армия РФ выпустила: ракету, три КАБа, девять БпЛА типа «Герань-2», 22 «Молнии», FPV-дрон, тип еще 31 БпЛА устанавливают. Из-за «прилетов» есть разрушение гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах области.

Автор: Виктория Яковенко
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Авто энергетиков на Харьковщине атаковал вражеский БпЛА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 14:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине враг атаковал дроном автомобиль с энергетиками. Пострадавших в результате удара нет, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.".