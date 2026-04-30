Девять пострадавших, летели ракеты, БпЛА и КАБы – сутки на Харьковщине
В течение минувших суток россияне атаковали Харьков, а также 24 населенных пункта области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали девять людей.
«В с. Петровка Барвенковской громады пострадали мужчины 53, 60, 33, 37 лет и женщины 23, 20, 46 лет; в г. Чугуев получила ранения 69-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук пострадала 69-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону ударило следующее вооружение:
- ракета;
- три КАБа;
- девять БпЛА типа «Герань-2»;
- 22 БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- 31 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» есть разрушения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах области.
Читайте также: Утром в Харькове в пожаре погиб пенсионер – ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Девять пострадавших, летели ракеты, БпЛА и КАБы – сутки на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 09:04;