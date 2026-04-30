Девять пострадавших, летели ракеты, БпЛА и КАБы – сутки на Харьковщине

Происшествия 09:04   30.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Девять пострадавших, летели ракеты, БпЛА и КАБы – сутки на Харьковщине

В течение минувших суток россияне атаковали Харьков, а также 24 населенных пункта области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали девять людей.

«В с. Петровка Барвенковской громады пострадали мужчины 53, 60, 33, 37 лет и женщины 23, 20, 46 лет; в г. Чугуев получила ранения 69-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук пострадала 69-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

  • ракета;
  • три КАБа;
  • девять БпЛА типа «Герань-2»;
  • 22 БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • 31 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» есть разрушения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах области.

Читайте также: Утром в Харькове в пожаре погиб пенсионер – ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 30 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 30 апреля: как прошла ночь
30.04.2026, 08:31
РФ заявила об успехах на трех направлениях на Харьковщине – ISW
РФ заявила об успехах на трех направлениях на Харьковщине – ISW
30.04.2026, 07:34
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
29.04.2026, 17:51
Взрывы звучат в одном из районов Харькова – вспыхнул автомобиль (видео)
Взрывы звучат в одном из районов Харькова – вспыхнул автомобиль (видео)
29.04.2026, 21:56
Налет «шахедов» на Харьков и полет BMW на бешеной скорости – итоги 29 апреля
Налет «шахедов» на Харьков и полет BMW на бешеной скорости – итоги 29 апреля
29.04.2026, 23:15
Сегодня 30 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 апреля 2026: какой праздник и день в истории
30.04.2026, 06:00

Новости по теме:

30.04.2026
Где атаковали россияне, рассказали в Генштабе ВСУ
29.04.2026
Харьков вновь под ударом – Терехов сообщил подробности
29.04.2026
Шесть людей пострадали от обстрелов пригорода – прокуратура
29.04.2026
Двое погибших, семь пострадавших: больше 60 БпЛА атаковали Харьков и область
29.04.2026
На севере было в два раза больше боев, чем на другом направлении


  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 09:04;

