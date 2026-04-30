Девять пострадавших, летели ракеты, БпЛА и КАБы – сутки на Харьковщине

В течение минувших суток россияне атаковали Харьков, а также 24 населенных пункта области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали девять людей.

«В с. Петровка Барвенковской громады пострадали мужчины 53, 60, 33, 37 лет и женщины 23, 20, 46 лет; в г. Чугуев получила ранения 69-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук пострадала 69-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

ракета;

три КАБа;

девять БпЛА типа «Герань-2»;

22 БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон;

31 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» есть разрушения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах области.