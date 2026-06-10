Доба «шахедів» у Харкові, фейкова «евакуація» з Чугуєва – підсумки 10 червня

Десятки «прильотів» у Харкові. Під ударом були Лозова та Мала Данилівка. Розганяють фейк про евакуацію з Чугуєва. Частина Індустріального району Харкова завтра буде без холодної води. Укрзалізниця внесла зміни до графіка поїздів із Харкова. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 10 червня.

«Прильотів» – десятки. Найбільш інтенсивна атака сталася сьогодні близько четвертої ранку. За даними міського Ситуаційного центру, 17 БпЛА вдарили по Холодногірському району. Слідом протягом дня «шахеди» залітали меншими групами та цілили по різних районах. У Немишлянському та Індустріальному удари припали по житлових будинках. Внаслідок ранкової та денної серій ударів у Харкові постраждали десять людей, повідомила речниця начальника ХОВА Анна Гонтар. За її даними, восьмеро зазнали гострої реакції на стрес, в одної жінки – вибухове поранення, ще одна отруїлася чадним газом. Це сталося в Індустріальному районі, де після удару загорілася багатоповерхівка.

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Під ударом були Лозова та Мала Данилівка

Міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив про влучання ворожих безпілотників у приватному секторі міста та населених пунктах навколо. Пошкоджені понад 20 будинків, обійшлося без жертв. Також «приліт» був у Малій Данилівці. Там дісталося шістьом приватним садибам. Без постраждалих.

Мер міста Галина Мінаєва попередила, що сумнівні акаунти поширюють підроблений документ – нібито наказ Харківської ОВА за підписом Синєгубова. У тексті йдеться про евакуацію жителів самого Чугуєва, а також Кочетка, Есхара, Клугино-Башкирівки, Кам’яної Яруги та Василевого Хутора. Мінаєва припустила, що саме зараз цей вкид з’явився, тому що місто оговтується після масованого російського ракетного удару. Вона наголосила: жодних рішень про обов’язкову евакуацію з громади не приймали.

Частина Індустріального району завтра буде без холодної води

Про відключення попередило КП «Харківводоканал». Відключатимуть з 08:30 до 22:00. У цей час будуть роботи з підготовки мереж до зими. Перелік адрес відключень – тут.

Він почне діяти з 28 червня та передбачає зміни для харків’ян. Ключові такі: маршрут флагмана «Єдність», котрий курсував до Ворохти, подовжили до Рахова. Харків-Ужгород, номер 113/114, буде їздити через день замість графіка «по датах». З 29 червня з’явиться новий поїзд Харків – Кременчук. Також залізничники повідомили, що найпопулярнішим маршрутом “Укрзалізниці” в перші дні червня став Львів – Лозова. Ним за тиждень скористалися 13 тисяч пасажирів.

Також МГ “Об’єктив” сьогодні повідомляла про таке:

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