Чи готується РФ до активного наступу під Вовчанськом: відповідь аеророзвідника
Російські війська продовжують активні дії в районі Вовчанська та на його флангах, намагаючись створити так звану «буферну зону» вздовж державного кордону, констатував в етері нацмарафону оператор розвідувальних БпЛА бригади «Гарт» із позивним «Вітязь».
“Правий та лівий фланги самого Вовчанська, ворог накопичує живу силу, пробує штурмувати, але за рахунок дронів-розвідників, ударних дронів, глибинних ударів ми виявляємо та знищуємо ворога. Ворог під постійним контролем, спостерігаємо, але і ворог застосовує проти нас таку тактику і ми маємо їх перевершувати на голову”, – зазначив оборонець.
Відповідаючи на питання ведучого, чи готується супротивник активно наступати впродовж літнього періоду і чи помітні відповідні маневри, Вітязь зазначив: «Саме на нашому відтинку в них дуже мала кількість особового складу, але є інформація, що в тилу в них підтягуються штурмові групи, але поки що, слава Богу, в малих кількостях. У них дуже мало особового складу поки що на нашому відтинку. І ми добре їх залякуємо дронами, і вони намагаються навіть не висовуватись лишній раз, не висовувати голови з укриттів».
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Щоб досягти тактичних успіхів, росіяни роблять ставку на нечисленну інфільтрацію, переважно у нічний час.
«Вони намагаються закинути по декілька солдатів на нашу територію для проведення диверсійних дій. При цьому окупанти використовують спеціальні намети з охолоджувальним газом, які роблять їх непомітними для приладів нічного бачення та тепловізійних камер. Проте ми намагаємося вчасно виявляти та знищувати такі групи», — зазначив військовий.
Ситуація у прикордонні, за його словами, залишається напруженою: обстріли з РСЗВ «Град» та удари керованими авіабомбами відбуваються практично щодня. Крім того, кожні кілька хвилин у небі фіксують FPV-дрони, які атакують українську піхоту та логістику.
Читайте також: РФ має на Харківщині кілька вклинень, але на цьому все: аналіз Машовця 📹
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чи готується РФ до активного наступу під Вовчанськом: відповідь аеророзвідника», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 21:18;