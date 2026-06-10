Чи готується РФ до активного наступу під Вовчанськом: відповідь аеророзвідника

Російські війська продовжують активні дії в районі Вовчанська та на його флангах, намагаючись створити так звану «буферну зону» вздовж державного кордону, констатував в етері нацмарафону оператор розвідувальних БпЛА бригади «Гарт» із позивним «Вітязь».

“Правий та лівий фланги самого Вовчанська, ворог накопичує живу силу, пробує штурмувати, але за рахунок дронів-розвідників, ударних дронів, глибинних ударів ми виявляємо та знищуємо ворога. Ворог під постійним контролем, спостерігаємо, але і ворог застосовує проти нас таку тактику і ми маємо їх перевершувати на голову”, – зазначив оборонець.

Відповідаючи на питання ведучого, чи готується супротивник активно наступати впродовж літнього періоду і чи помітні відповідні маневри, Вітязь зазначив: «Саме на нашому відтинку в них дуже мала кількість особового складу, але є інформація, що в тилу в них підтягуються штурмові групи, але поки що, слава Богу, в малих кількостях. У них дуже мало особового складу поки що на нашому відтинку. І ми добре їх залякуємо дронами, і вони намагаються навіть не висовуватись лишній раз, не висовувати голови з укриттів».

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Щоб досягти тактичних успіхів, росіяни роблять ставку на нечисленну інфільтрацію, переважно у нічний час.

«Вони намагаються закинути по декілька солдатів на нашу територію для проведення диверсійних дій. При цьому окупанти використовують спеціальні намети з охолоджувальним газом, які роблять їх непомітними для приладів нічного бачення та тепловізійних камер. Проте ми намагаємося вчасно виявляти та знищувати такі групи», — зазначив військовий.

Ситуація у прикордонні, за його словами, залишається напруженою: обстріли з РСЗВ «Град» та удари керованими авіабомбами відбуваються практично щодня. Крім того, кожні кілька хвилин у небі фіксують FPV-дрони, які атакують українську піхоту та логістику.