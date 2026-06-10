Готовится ли РФ к активному наступлению под Волчанском: ответ аэроразведчика
Российские войска продолжают активные действия в районе Волчанска и на его флангах, пытаясь создать так называемую «буферную зону» вдоль государственной границы, констатировал в эфире нацмарафона оператор разведывательных БпЛА бригады «Гарт» с позывным «Витязь».
«Правый и левый фланги самого Волчанска, враг накапливает живую силу, пробует штурмовать, но за счет дронов-разведчиков, ударных дронов, глубинных ударов мы выявляем и уничтожаем врага. Враг под постоянным контролем, наблюдаем, но и враг применяет против нас такую тактику, и мы должны их превосходить на голову», — отметил защитник.
Отвечая на вопрос ведущего, готовится ли противник активно наступать в течение летнего периода и заметны ли соответствующие маневры, Витязь отметил: «Именно на нашем отрезке у них очень маленькое количество личного состава, но есть информация, что в тылу у них подтягиваются штурмовые группы, но пока что, слава Богу, в малых количествах. У них очень мало личного состава пока что на нашем отрезке. И мы хорошо их запугиваем дронами. Они стараются даже не высовываться лишний раз, не высовывать головы из укрытий».
Чтобы достичь тактических успехов, россияне делают ставку на малочисленную инфильтрацию, преимущественно в ночное время.
«Они пытаются забросить по несколько солдат на нашу территорию для проведения диверсионных действий. При этом оккупанты используют специальные палатки с охлаждающим газом, которые делают их незаметными для приборов ночного видения и тепловизионных камер. Тем не менее мы стараемся вовремя выявлять и уничтожать такие группы», — рассказал военный.
Ситуация в приграничье, по его словам, остается напряженной: обстрелы из РСЗО «Град» и удары управляемыми авиабомбами происходят практически ежедневно. Кроме того, каждые несколько минут в небе фиксируют FPV-дроны, которые атакуют украинскую пехоту и логистику.
Читайте также: РФ имеет на Харьковщине несколько вклинений, но на этом все: анализ Машовца 📹
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Готовится ли РФ к активному наступлению под Волчанском: ответ аэроразведчика», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 21:18;