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Готовится ли РФ к активному наступлению под Волчанском: ответ аэроразведчика

Записано 21:18   10.06.2026
Елена Нагорная
Готовится ли РФ к активному наступлению под Волчанском: ответ аэроразведчика

Российские войска продолжают активные действия в районе Волчанска и на его флангах, пытаясь создать так называемую «буферную зону» вдоль государственной границы, констатировал в эфире нацмарафона оператор разведывательных БпЛА бригады «Гарт» с позывным «Витязь».

«Правый и левый фланги самого Волчанска, враг накапливает живую силу, пробует штурмовать, но за счет дронов-разведчиков, ударных дронов, глубинных ударов мы выявляем и уничтожаем врага. Враг под постоянным контролем, наблюдаем, но и враг применяет против нас такую тактику, и мы должны их превосходить на голову», — отметил защитник.

Отвечая на вопрос ведущего, готовится ли противник активно наступать в течение летнего периода и заметны ли соответствующие маневры, Витязь отметил: «Именно на нашем отрезке у них очень маленькое количество личного состава, но есть информация, что в тылу у них подтягиваются штурмовые группы, но пока что, слава Богу, в малых количествах. У них очень мало личного состава пока что на нашем отрезке. И мы хорошо их запугиваем дронами. Они стараются даже не высовываться лишний раз, не высовывать головы из укрытий».

Чтобы достичь тактических успехов, россияне делают ставку на малочисленную инфильтрацию, преимущественно в ночное время.

«Они пытаются забросить по несколько солдат на нашу территорию для проведения диверсионных действий. При этом оккупанты используют специальные палатки с охлаждающим газом, которые делают их незаметными для приборов ночного видения и тепловизионных камер. Тем не менее мы стараемся вовремя выявлять и уничтожать такие группы», — рассказал военный.

Ситуация в приграничье, по его словам, остается напряженной: обстрелы из РСЗО «Град» и удары управляемыми авиабомбами происходят практически ежедневно. Кроме того, каждые несколько минут в небе фиксируют FPV-дроны, которые атакуют украинскую пехоту и логистику.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 21:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продолжают активные действия в районе Волчанска и на его флангах, пытаясь создать так называемую «буферную зону» вдоль государственной границы.".