Сутки «Шахедов» в Харькове, фейковая «эвакуация» из Чугуева – итоги 10 июня

Десятки «прилетов» в Харькове. Под ударом были Лозовая и Малая Даниловка. Разгоняют фейк об эвакуации из Чугуева. Часть Индустриального района Харькова завтра будет без холодной воды. «Укрзалізниця» внесла изменения в график поездов из Харькова. МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 июня.

«Прилетов» — десятки. Наиболее интенсивная атака произошла сегодня около четырех утра. По данным городского Ситуационного центра, 17 БпЛА ударили по Холодногорскому району. Следом в течение дня «Шахеды» залетали меньшими группами и целили по разным районам. В Немышлянском и Индустриальном удары пришлись по жилым домам. В результате утренней и дневной серий ударов в Харькове пострадали десять человек, сообщила спикер начальника ХОВА Анна Гонтар. По ее данным, восемь человек перенесли острую реакцию на стресс, у одной женщины — взрывное ранение, еще одна отравилась угарным газом. Это произошло в Индустриальном районе, где после удара загорелась многоэтажка.

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Под ударом были Лозовая и Малая Даниловка

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил о попадании вражеских беспилотников в частном секторе города и населенных пунктах вокруг. Повреждены более 20 домов, обошлось без жертв. Также «прилет» был в Малой Даниловке. Там досталось шести частным домовладениям. Без пострадавших.

Мэр города Галина Минаева предупредила, что сомнительные аккаунты распространяют поддельный документ — якобы приказ Харьковской ОВА за подписью Синегубова. В тексте идет речь об эвакуации жителей самого Чугуева, а также Кочетка, Эсхара, Клугино-Башкировки, Каменной Яруги и Васильева Хутора. Минаева предположила, что этот вброс появился именно сейчас, потому что город приходит в себя после ракетного удара. Она подчеркнула: никаких решений об обязательной эвакуации из громады не принималось.

Часть Индустриального района завтра будет без холодной воды

Об отключении предупредило КП «Харьковводоканал». Отключать будут с 08:30 до 22:00. В это время пройдут работы по подготовке сетей к зиме. Список адресов отключений — тут.

«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на поезда по обновленному летнему графику

Он начнет действовать с 28 июня и предусматривает изменения для харьковчан. Ключевые из них: маршрут флагмана «Єдність», курсировавшего до Ворохты, продлили до Рахова. Харьков — Ужгород (номер 113/114) будет ездить через день вместо графика «по датам». С 29 июня появится новый поезд Харьков — Кременчуг. Также железнодорожники сообщили, что самым популярным маршрутом «Укрзалізниці» в первые дни июня стал Львов — Лозовая. Им за неделю воспользовались 13 тысяч пассажиров.

Также МГ «Объектив» сегодня сообщала о таком:

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