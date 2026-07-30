Подземные вузы: в Харькове обещают землю и коммуникации для учебных укрытий

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что руководство города готово помочь вузам в создании безопасных пространств для обучения студентов.

«Город готов предоставить земельные участки, подвести инженерные коммуникации, помочь с подготовкой территорий. Но государство должно профинансировать строительство. Это позволит сохранить университеты, вернуть студентов в Харьков, создать новые рабочие места и поддержать экономику. Сейчас сформировано новое правительство, и мы должны снова вернуться к этому вопросу», — сказал Терехов на встрече с абитуриентами, студентами и преподавателями ХНПУ имени Г. С. Сковороды.

Городской голова сообщил, что Харьков и Ассоциация прифронтовых городов и громад будут обращаться в центральные органы власти с этим вопросом.

Ранее в комментарии МГ «Объектив» ректор Национального аэрокосмического университета «ХАИ» Алексей Литвинов сообщил, что киевское руководство сферы образования постоянно ведет разговоры с представителями харьковских вузов о необходимости релокации в более безопасные регионы страны. Также на западе Украины в действующих вузах открывают специальности, которые до сих пор были только в Харькове, и «выманивают» харьковских ученых работать в более безопасных условиях.