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Подземные вузы: в Харькове обещают землю и коммуникации для учебных укрытий

Общество 17:14   30.07.2026
Оксана Горун
Подземные вузы: в Харькове обещают землю и коммуникации для учебных укрытий

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что руководство города готово помочь вузам в создании безопасных пространств для обучения студентов.

«Город готов предоставить земельные участки, подвести инженерные коммуникации, помочь с подготовкой территорий. Но государство должно профинансировать строительство. Это позволит сохранить университеты, вернуть студентов в Харьков, создать новые рабочие места и поддержать экономику. Сейчас сформировано новое правительство, и мы должны снова вернуться к этому вопросу», — сказал Терехов на встрече с абитуриентами, студентами и преподавателями ХНПУ имени Г. С. Сковороды.

Городской голова сообщил, что Харьков и Ассоциация прифронтовых городов и громад будут обращаться в центральные органы власти с этим вопросом.

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Ранее в комментарии МГ «Объектив» ректор Национального аэрокосмического университета «ХАИ» Алексей Литвинов сообщил, что киевское руководство сферы образования постоянно ведет разговоры с представителями харьковских вузов о необходимости релокации в более безопасные регионы страны. Также на западе Украины в действующих вузах открывают специальности, которые до сих пор были только в Харькове, и «выманивают» харьковских ученых работать в более безопасных условиях.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 17:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что руководство города готово помочь вузам в создании безопасных пространств для обучения студентов".