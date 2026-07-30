4,9 мільярда гривень отримали мешканці Харківщини на відновлення житла

Нову статистику програми єВідновлення опублікувала ХОВА з посиланням на дані начальника Олега Синєгубова.

73 779 заявок на грошову допомогу для ремонту пошкодженого житла з початку дії програми єВідновлення подали мешканці Харківщини. Через Дію надійшло 248 774 повідомлення про руйнування. За даними Синєгубова, вже отримали допомогу на відновлення 49 204 людей. А загальна сума допомоги склала 4,9 мільярда гривень. Ще 280 заявок уже погодили, за ними очікується виплата 28,1 млн грн.

“За програмою єВідновлення у Харківській області вже відновили 8 976 квартир та 7 781 приватний будинок. Працюємо з Урядом та профільними міністерствами, аби фінансування надходило вчасно та у повному обсязі”, – зазначив начальник ХОВА.

Також продовжують формувати житлові сертифікати – їх отримують люди, чиє житло повністю знищене. Таких сертифікатів на Харківщині отримали вже 11 726 – на 15,7 мільярда гривень.

“Отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 6 078 об’єктів нерухомості на території Харківської області: 5 094 квартири та 984 приватні будинки. Вартість придбаного майна перевищує 12 мільярдів гривень, з яких 10 мільярдів оплачено коштом програми”, – зазначили у ХОВА.

Тенденція вибору місць для проживання загалом зберігається. Більшість людей воліє переїхати до Харкова, а також – Ізюмської та Балаклійської громад. Окрім того, житло купують у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях.